Asumió Alberto Fernández

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Ayer se realizó de juramento de Cristina Fernández de Kirchner como Vicepresidenta, y el de Alberto Fernández como Presidente de la Nación.

Mauricio Macri le colocó la Banda Presidencial, y le entregó el Bastón de Mando a Alberto Fernández, que será Presidente hasta el 10 de diciembre de 2023.

En su primer discurso como Jefe de Estado, que duró apenas un poco más de una hora, dijo “Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina”.

Además, realizó anuncios importantes como una reforma en la Justicia y la intervención de la AFI. Expresó que combatir el hambre en la Argentina será su prioridad, y pidió el apoyo de los que están bien económicamente, de manera solidaria, para que los únicos privilegiados sean los que menos tienen.

“Desde la esperanza que millones de compatriotas han expresado en las urnas el pasado 27 de octubre, vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina en pos de la construcción de un Nuevo Contrato de Ciudadanía Social”, expresó en Primer Mandatario. En relación a ese pacto, manifestó que será “fraterno y solidario; fraterno, porque ha llegado la hora de abrazar al diferente, y solidario, porque en esa emergencia social es tiempo de comenzar por los últimos para después llegar a todos”.

Asimismo hizo referencia a los más necesitados: “Debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes. Debemos salir de esta situación con solidaridad, para que cuando se encienda la economía todos los sectores, sin excepción, puedan verse beneficiados. Pero hasta eliminar el hambre le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo”.

Por supuesto, también, dentro de su discurso habló acera de la economía: “Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestras deudas haya sido completada y, al mismo tiempo, hayamos podido poner en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real”, expresó.

Por otro lado, el tema judicial, uno de los más aplaudidos en el recinto, tuvo un párrafo aparte: “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, “operadores judiciales”, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”.

Alberto Fernández, flamante Presidente, finalizó su oratoria diciendo que “Si alguna vez sienten que me desvío del camino en el compromiso que hoy asumo, salgan a la calle a recordarme lo que estoy haciendo”.

(51)