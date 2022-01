Inicio de 2022 con una huelga de hambre frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat

La medida la realizan personas sin techo que pertenecen a la organización social Proyecto 7 que iniciarán el año con una huelga de hambre frente al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires “por tiempo indeterminado hasta que los acuerdos con el Gobierno de la Ciudad se hagan realidad”.

En primer lugar, la asociación se concentrará el viernes 31 de diciembre a las 20 hs frente a la sede ministerial ubicada en la avenida Piedrabuena 3280 de Villa Lugano para mantener una cena. Pero a partir de las 00 horas, en pleno festejo de año nuevo, iniciarán la medida de fuerza.

La entidad dio a conocer la situación a través de sus redes sociales: “Ante el incumplimiento de los acuerdos pactados con las personas en situación de calle por parte del Gobierno de la Ciudad y su Jefe de Gobierno Horacio Rodriguez Larreta, decidimos en asamblea permanente realizar la cena de fin de año, el 31/12/2021 a partir de las 20hs en la puerta del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (Elefante Blanco) sobre Avda Piedrabuena 3280, como forma de protesta y reclamo”.

Desde la organización social explicaron que “a partir de la 00hs del 1ro de enero de 2022 iniciaremos una huelga de hambre por tiempo indeterminado, hasta que los acuerdos se hagan realidad. Esperamos contar con el apoyo de todes uds”.

Los coordinadores de Proyecto 7 argumentaron el contexto de la protesta en un comunicado: “Este año hemos tenido cerca de 10 reuniones con el gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, 10 reuniones que nunca tuvieron respuesta concreta. Pedimos materiales para mejorar los centros o contratos de obra para poder hacerlos, jamás se concretó, pedimos aumento en los convenios firmados, ya que la inflación de 2019 fue del 55,3%, la de 2020 del 42,02% y nosotres sólo recibimos un 10% en marzo de este año y un 15% en septiembre o sea, un desfajase enorme, aun así seguimos dialogando, pedimos alimentos para poder seguir sosteniendo la comida de les compañeres que vienen de afuera y cerca de 47 hoteles con los cuales trabajamos, el Sr Mauricio Giraudo, jamás dio respuesta”.

Los responsables de la organización de personas sin techo explicaron en texto: “Pedimos ser incluidos en las becas de adicciones con todos los recursos que esas becas implican, ya que hace más de 10 años que trabajamos con consumo problemático todos los días las 24hs, nos prometieron mil reuniones con las autoridades del sector que nunca se realizaron, pedimos recursos presentando proyectos sobre nuestros alfajores para comprar maquinaria y también para nuestra panificadora, dos lugares que ya funcionan y producen (o sea no hay nada que arriesgar, es para sumar) recién hace un par de días firmamos un convenio que se va a cobrar el año que viene ¿en 3 partes? Lo último que pedimos fueron insumos de protocolo y prevención para Covid (alcohol, alcohol en gel, guantes, barbijos, lavandina, jabón en pan blanco, etc.) aun no tuvimos respuesta, el pico de contagio aún no llegó, pero los contagios han crecido exponencialmente y queremos y tenemos la obligación de cuidar a nuestres compañeres, sin recursos es imposible”.

