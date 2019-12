Sergio Massa y Margarita Barrientos van a “trabajar juntos”

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo una reunión con Margarita Barrientos, fundadora del comedor social Los Piletones, en el Congreso.

Algunos de los voceros de la Cámara de Diputados, dieron a conocer que “Dialogaron sobre la crisis que vive el país y destacaron la importancia de la tarea solidaria. Se comprometieron a trabajar juntos y Massa aceptó la invitación para visitar el comedor Los Piletones”, y además sellaron un compromiso para “trabajar juntos”.

Margarita Barrientos pidió dicha reunión con Sergio Massa, que se llevó a cabo en el Palacio Legislativo. Luego de la reunión, el presidente de la Cámara, llevo a su invitada a realizar un recorrido por el Palacio.

Al finalizar el encuentro, Massa y Barrientos se tomaron juntos una foto, en el sitio que ahora ocupa el ex intendente de Tigre.

Hasta hace poco tiempo, a la fundadora del comedor comunitario Los Piletones, se la Identificada con la gestión macrista, sin embargo, antes de las elecciones generales del 27 de octubre, Barrientos manifestó que: “Termina la gestión de Macri y no apoyo ni a un político más; ni así sea Macri volviendo. Él [por el expresidente] sabe lo que tiene que hacer. Yo nunca apoyé a nadie, nada más lo hice porque a Mauricio lo conozco hace casi 25 años y siempre ha sido una buena persona conmigo”.

Durante la campaña electoral, de cara a las presidenciales, Margarita Barrientos dio a conocer su anhelo de que Mauricio Macri obtuviera la reelección pero, después de conocerse la derrota de Juntos por el Cambio en las Primarias Abiertas Simultanea y Obligatoria (PASO), finalmente festejó el cambio de estrategia electoral del expresidente con las marchas del “Sí se puede”.

En aquel momento, dijo: “Faltó salir a la calle con la gente desde un principio para no perder las PASO. Pero ellos tienen asesores y lo mío es un comentario. Ojalá que no sea tarde. A Mauricio siempre lo he apoyado y me gustaría que ganara, pero la decisión la tiene el pueblo”.

“Por supuesto me reuniría con él – por Alberto Fernández – y sus ministros. Más allá de toda mi simpatía hacia el PRO, quiero seguir trabajando. Pese a que nunca me recibieron ni me dieron ningún plan social mientras mantienen a los vagos, me gustaría sentarme con Alberto para que conozca el sacrificio que hacemos”, dijo Margarita, cuando le preguntaron si estaría dispuesta a reunirse con el nuevo presidente.

En tanto, Sergio Massa, anunció la reunión en su cuenta de la red social Twitter: “Hoy en la Cámara de @DiputadosAr recibí a Margarita Barrientos, con quien nos comprometimos a ayudar y acompañar en la enorme labor que realiza.Para poner de pie a la Argentina y construir un país para todos y todas, necesitamos de todos y todas. #MayoríaArgentina”

