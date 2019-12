Villa Urquiza: atacaron a una pareja gay

Una pareja sufrió un ataque homofóbico en una plaza del barrio porteño de Villa Urquiza.

Dos jóvenes, luego de ser atacados por un hombre que primero los persiguió, tuvieron que ser atendidos por médicos del SAME, ya que sufrieron lesiones en los brazos y en las piernas.

Los jóvenes atacados realizaron la denuncia, y ahora quedaron a la espera de los videos de las cámaras de seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La pareja estaba en una plaza del barrio de Villa Urquiza, cuando un hombre se le acercó y los golpeó con un látigo. Este brutal ataque homofóbico sucedió el domingo por la noche.

Mientras el atacante los corría, y luego les pegaba, les gritaba: “No tienen que estar acá haciendo eso. Son unos desubicados, no tienen derecho”.

El hombre golpeó a la pareja con un “látigo trenzado de paja con la punta metálica”, según la denuncia de Brian, una de las víctimas, que realizó en la Comisaría Vecinal 12C. “Nos atacó a mi pareja y a mí por ser homosexuales. Parecía una situación del siglo pasado”, manifestó a medios de prensa.

Y agregó que “estaba sentado con Ariel en un banco, mientras vimos que en la vereda de enfrente había una familia despidiendo a un nene, que aparentemente era el sobrino del hombre que nos agredió. Él estaba con una camioneta tipo motorhome, una Fiat Ducato blanca. En un momento se subió y se fue. Pero unos minutos después lo vimos acercarse otra vez, caminando, con el látigo en la mano”.

Brian y Ariel recibieron ayuda de dos mujeres que estaban presentes en la plaza y vieron toda la situación y que también eran familiares del nene. Estas mujeres se disculparon por lo que había sucedido, y les contaron el chico recibe Educación Sexual Integral (ESI) en su escuela, por lo que ya no era “algo raro” para él, tal como lo explicó el atacante, de unos 55 años.

“Está loco, no puede hacer algo así“, comentaron los familiares del hombre. La ‘justificación’ del atacante había sido que su sobrino preguntaba por qué dos hombres se besaban.

Luego del violento ataque, Ariel y Brian fueron atendidos por personal del SAME, con heridas en sus brazos y piernas. Después se dirigieron a la comisaría a realizar la denuncia pertinente, y la pareja contó que al momento del ataque no había mucha gente a su alrededor, sin embargo, estimaron que las cámaras de seguridad del la zona, pertenecientes al Gobierno Porteño, deben tener registrado el momento. “Una empleada de seguridad de la sede comunal vio todo, pero cuando me acerqué me dijo que no, que vaya al CGP en horario de atención a pedir por las cámaras de seguridad”, concluyó Brian.

