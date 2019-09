Legislatura Porteña: Piden que se traten los proyectos sobre violencia de género

now playing

La Legisladora de la Ciudad por Unidad Ciudadana, Andrea Conde, pidió que se trate el proyecto para las mujeres y víctimas de violencia de género..

Luego de conocer los cuatro femicidios que se dieron el último fin de semana (Navila Garay: 15 años. Cielo López: 18 años. Vanesa Caro: 38 años. Cecilia Burgadt: 42 años), la legisladora Andrea Conde, Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, solicitó que traten 2 proyectos de ley, de los que es autora, que intenta dar ayuda económica a las mujeres que viven con sus agresores, y por tal motivo, les resulta imperioso dejar su casa.

Según las estadísticas de este año, el 65% de los femicidios ocurrieron dentro de la casa donde vivía la víctima, por lo que resulta imprescindible los recursos económicos en estos casos, posibilidad que cambiaría la situación.

Andrea Conde expuso que “El 65% de los femicidios de 2019 ocurrieron en casa de la víctima. Este porcentaje es una constante cada año. Tenemos presentados desde 2017 dos proyectos de ley para ayudar económicamente a las mujeres a dejar la casa en la que conviven con sus agresores y no logramos que el oficialismo se siente a dar el debate. Este año los volvimos a presentar porque habían perdido estado parlamentario” Y luego se preguntó: ¿Hay recursos para las veredas pero no hay recursos para una urgencia de este calibre en la Ciudad?”

En definitiva, uno de los proyectos plantea la creación de un “Fondo de Alternativas Habitacionales Transitorias para las mujeres en situación de Violencia de Género”, reservado para darle a estas mujeres una solución en relación a la vivienda. Este fondo debería tener como mínimo $25 Millones, y los requisitos para poder contar con este beneficio son: ser mayores de edad (o estar emancipadas), y acreditar a través de cualquier tipo de constancia (emitida por una institución estatal o privada), que recibió atención luego de sufrir violencia de género.

Otros de los puntos de este proyecto de ley, dispone diferentes posibilidades de formación y búsqueda laboral, para mejorar las capacidades y habilidades de las mujeres en esta situación, y así llegar a la reinserción laboral, si hiciera falta.

La Legisladora Andrea Conde, manifestó que “El número de femicidios no baja desde 2015 y sabemos que uno de los mayores problemas para las mujeres es poder irse de la casa donde conviven con su agresor. El objetivo de este proyecto es generar para estas mujeres condiciones de independencia económica cuando no cuentan con un trabajo u otros recursos económicos. Es habitual que los varones que ejercen la violencia de género sobre sus parejas también les prohíban trabajar o salir de la casa, para reforzar el control que ejercen sobre ellas. Sin recursos, no podemos dar una solución real a esta problemática “.

