Denunciaron por negligencia a un geriátrico donde murieron 7 ancianos por covid19

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Un geriátrico de Villa Urquiza fue denunciado por negligencia, donde 7 ancianos murieron luego de un brote de covid19.

En el barrio porteño de Villa Urquiza, se encuentra el geriátrico Del Arce donde fallecieron 7 personas, y además, 30 residentes y 15 empleados dieron positivo de covid-19.

Por todo esto, los familiares de los residentes, denunciaron que las autoridades del centro no reaccionaron a tiempo ni los testearon a todos.

Una vez más, una residencia para adultos mayores de la Ciudad, se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de un brote de coronavirus entre los residentes y trabajadores del lugar.

En esta oportunidad se trata del Geriátrico Del Arce, ubicado en la calle Roosevelt 5570 del barrio porteño de Villa Urquiza. El 28 de mayo se había denunciado el primer, cuando una enfermera dio positivo. Desde que comenzó todo a hoy, ya hay siete muertos y 45 casos positivos entre residentes y trabajadores.

Según familiares de los residentes del geriátrico, cuando las autoridades tomaron conocimiento del primer contagio, comenzaron a realizarle testeos a los trabajadores pero no a los residentes, a quienes ofrecieron que hagan el hisopado de manera privada pero la su vez lo desaconsejaban por ser “traumático” para los residentes. Algunas familiares decidieron realizar el testeo sobre los adultos mayores de la institución y los casos positivos comenzaron a salir a la luz.

Paola, nieta de una de las mujeres que residía en el geriátrico y fue contagiada, dijo en diálogo con Infobae, contó: “La información se manejó muy a cuentagotas, hacían un Zoom semanal los sábados para darnos un poco de información”. Y agregó: “Tenemos fotos del geriátrico cuando uno de los familiares fue a ver a su papá desde afuera, porque ya no entrábamos, que se veía que no se respetaban los espacios comunes. Ya estaba la obligación de mantener uno o dos metros de distancia y de no usar espacios comunes pero estaban los abuelos uno encima del otro. Fue un desastre epidemiológico”.

Por su parte, el hijo de Francisco, un residente de 79 años que está internado en terapia intensiva en el Hospital Pirovano, se llama Diego Yosco y denunció que “cuando presentaban síntomas recién ahí se alarmaban y los derivaban. Si no tenían síntomas nunca les hacían test, o sea que puede haber un viejito asintomático sin saberlo, porque nunca le hicieron test a todos”.

En este sentido, desde el Ministerio de Salud Porteño, indicaron que luego de la notificación del primer caso, representantes del ministerio “realizaron ocho relevamientos en el lugar con el fin de profundizar el seguimiento epidemiológico y fiscalizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes por la pandemia dentro de la institución” y que el 13 de junio pasado se llevaron a cabo hisopados a todo el geriátrico para “identificar casos de manera temprana, brindarles la atención adecuada y lograr mitigar los contagios dentro de la institución”.

(57)