Soledad Acuña: “Las escuelas de la Ciudad van a volver a abrir”

La Ministra de Educación Porteña, Soledad Acuña, sostuvo que “las escuelas de la ciudad van a volver a abrir”.

Así lo manifestó en conferencia de prensa: “las escuelas de la Ciudad van a volver a abrir las puertas después de 213 días, esta semana. Vamos a empezar con los chicos del último nivel de cada ciclo, los de 5to de las escuelas media, los de 6to de escuelas técnicas y los de 7mo de escuelas primarias”.

Soledad Acuña, titular de la cartera educativa; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez, y la subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, Lucía Feced, brindaron detalles sobre la apertura de escuelas para estudiantes de últimos años de primaria y secundaria.

La ministra, además, indicó: “Siempre estoy hablando de gestión estatal. Las escuelas de gestión privada también pueden comenzar, pero tienen que hacer un trámite muy simple: comunicarse con la Dirección General de Educación Privada, confirmar que conocen y van a cumplir el protocolo, y a partir de ahí van a poder abrir sus puertas”.

Por otra parte, y en relación a la modalidad que se llevará a cabo, Acuña precisó que “vamos a trabajar de a grupos de diez chicos y chicas, con un docente, con un formato que se llama ‘burbuja’, que quiere decir que no se van a cruzar con otro grupo, y esto nos va a permitir que en caso de detectarse algún chico o docente con síntomas, se aísla a ese grupo y no se tiene que aislar a toda la escuela”.

Y agregó, dentro del marco de los protocolos, que “También está previsto que entre grupos haya una diferencia de media hora para poder higienizar y desinfectar toda la escuela”.

La ministra remarcó que “esto no es la vuelta a clases pensando en la escuela que dejamos en marzo, pero sí es algo muy importante para chicos y chicas que hace más de seis meses que no ven a sus amigos, que no pueden resolver entre pares, que no pueden resolver situaciones con sus docentes, y este es un primer paso”.

Asimismo, Acuña se refirió acerca de las posibles evaluaciones. En este sentido dijo que “En diciembre va a haber una instancia evaluativa con calificación que va a determinar si los chicos tienen que ir a recuperación. Si eso sucede, habrá escuela de verano en las escuelas estatales para aprender todos esos aprendizajes que no se pudieron afianzar durante este año”.

“Es importante aclarar que no vayan mañana a las puertas de sus escuelas. Van a ser los docentes y escuelas quienes se van a comunicar con cada familia para que sepan en qué turno, horario y grupo les toca entrar, porque queremos evitar el amontonamiento y colas de gente”, finalizó Soledad Acuña.

(55)