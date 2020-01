Reclamos de los empleados del Ministerio de Educación luego de la mudanza a la Villa 31

now playing

Empleados del Ministerio de Educación, luego de que los trasladaran a la Villa 31, denuncian que han sufrido robos y que el transporte no es eficiente.

Una empleada del ministerio comentó: “Crucé situaciones de marginalidad que me incomodaron. Soy del Estado y me sentí que pasaba por lugares donde el Estado no está”.

Otra persona que trabaja en el ministerio dijo: “Se dio vuelta la situación y ahora ellos tienen que integrarnos a nosotros. La gente del barrio no nos quiere. La integración debe hacerse en conjunto”. “No hubo una política de adaptación e integración, tampoco hubo escucha hacia nosotros. La forma de comunicación fue distante y esporádica, con anuncios periódicos de cómo estaba el avance de las obras”, comentó otro empleado.

El ministerio se trasladó al barrio hace aproximadamente 20 días, y por lo menos 10 trabajadores de esa cartera denunciaron robos, y uno de estos fue a mano armada. Por eso piden mayor seguridad, y que se revea el tema del transporte público, que consideran ineficiente.

Diversos delegados gremiales se reunieron con las autoridades del Ministerio, con la intención de mejorar la situación de los trabajadores luego de la mudanza, especialmente los relativos a la seguridad.

Por otra parte, se realizó una reunión entre Juan Pablo Sassano, subsecretario de Seguridad Ciudadana y los jefes policiales de la zona, a partir de allí se llevó adelante un gran despliegue de la policía en la zona.

“Habrá más presencia policial en la zona, en las inmediaciones y en todos los recorridos que hacen los empleados. Se utilizarán efectivos de la Unidad de Prevención Barrial y de la Comuna en los accesos”. Sin embargo, los trabajadores manifestaron que la presencia policial es controversial ya que genera una distancia con los vecinos que viven en el barrio.

En relación al transporte público, los empleados expresaron que no está garantizado el acceso necesario a su nuevo lugar de trabajo. Una empleada señaló que “Se tarda más en llegar que antes, ya que muchos no tenemos algo directo. Siempre hay que hacer combinación. Son los mismos horarios, pero mayor distancia”.

Por el tema transporte, el Ministerio puso a disposición de los empleados dos combis, que salen cada 15 minutos. El chofer de una de las combis señaló que hacen 24 viajes a la estación de Retiro por día. En cada viaje entran aproximadamente 19 personas. Agentes de tránsito de la zona confirmaron que la mayoría de los empleados toman la combi.

Asimismo, desde el gobierno porteño manifestaron que “El traslado, que comenzó el 10 de enero, terminará en una o dos semanas”.

