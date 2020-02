Dos mujeres recibieron una descarga eléctrica en una plaza porteña

now playing

El pasado jueves 30 de enero, dos mujeres fueron electrocutadas en una Plaza del porteño barrio Monte Castro.

A partir de lo sucedido por estas dos mujeres, es que Fernando Moya, un comunero perteneciente a la Junta Comunal 10, del Frente de Todos, solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que se realice un exhaustivo informe acerca de los controles que debería llevar al respecto.

Dos mujeres sufrieron heridas de consideración, y el perro de una de ellas perdió la vida, al recibir una fuerte descarga eléctrica, en la Plaza de Monte Castro, que se encuentra entre las calles Miranda y Gualeguaychú.

Según transcendidos, el perro pasó cerca de los regadores que estaban encendidos dentro de la plaza, e imprevistamente sufrió una descarga eléctrica, que además llegó hasta la dueña del animal, que sufrió heridas. Po otro lado, una chica que estaba en el lugar, al querer ayudar al perro, recibió corriente y debió ser trasladada al Hospital Vélez Sarsfield.

Después de lo ocurrido, el comunero de la Junta Comunal 10 del Frente de Todos, Fernando Moya, señaló a un medio periodístico que “Pudo haber sido una tragedia mayor. Lamento el fallecimiento de la perrita y sigo en comunicación permanente con Pablo, el hermano de la persona que recibió RCP. Hoy ya está en su casa, pero aún estaba shockeada por lo ocurrido”.

Asimismo Moya añadió que “No se puede permitir que el gobierno de Larreta no les exija a las empresas que prestan servicios en plazas y espacios públicos las mismas medidas de seguridad que si deben cumplir los particulares“.

El comunero solicitó, además, explicaciones acerca de “las responsabilidades correspondientes a los organismos de control por dicho incumplimiento, y de ambas empresas, que al día de la fecha no han presentado la planimetría detallada de las plazas y espacios verdes de la Comuna 10“.

En este sentido, personal de la sede comunal, manifestó que las empresas nunca habrían presentado las planimetrías detalladas de los circuitos de tendido eléctrico de las luminarias y del circuito de riego en Sede Comunal pese a haberles enviado las actas de no cumplimiento.

Por su parte, los vecinos y vecinas de la Plaza Monte Castro, dijeron que “la distribución eléctrica para la alimentación de las luminarias es de tipo trifásica de guirnalda con el conductor protector de tierra (PE) sin redundancia, no presentando una distribución acorde a lo reglamentado según AEA 90364 vigente”. Con respecto a la protección diferencial encontrada, esta sería “inmune a la detección de fuga y al posterior disparo por no asegurar la instalación eléctrica a la estructura metalmecánica de la columna en cuestión que habiendo prestado falla de aislación en su alimentador interno no actúa protección alguna”.

