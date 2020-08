Felipe Miguel, presentó el informe de gestión en la Legislatura

now playing

El Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel, presentó en la Legislatura, el informe de gestión.

El eje del discurso de Miguel, se centró principalmente en la salud, la reactivación económica y la asistencia social. Sin embargo legisladores porteños de la oposición advirtieron que el Jefe de Gabinete “Sigue sin responder ninguna de las preguntas“.

Dentro del marco de la pandemia del coronavirus, Felipe Miguel, presentó su informe de gestión en la Legislatura porteña donde explicó el plan del Gobierno local para salir de la pandemia, haciendo eje en la prevención de la salud, la reactivación económica y la asistencia social.

“Esta primera mitad del año nos tocó enfrentar una pandemia y hoy estamos trabajando en la salida; esto nos tiene a todos con la guardia alta, atentos, con el principal objetivo de cuidar la salud de todos los vecinos“, comenzó el funcionario.

En este sentido, agregó que están “angustiados, conmovidos y dolidos ante cada fallecimiento. Preocupados y ocupados ante los nuevos contagios y esperanzados ante cada paciente que se cura y logra sobreponerse a esta enfermedad”. Mientras que resaltó que “esta pandemia nos encuentra a todos los espacios políticos trabajando juntos más allá de las diferencias que podamos tener. Horacio promovió, desde el primer momento, un trabajo coordinado con el Gobierno nacional, el de la provincia y con todos los bloques”.

El Jefe de Gabinete también se refirió a las etapas de la flexibilización, por lo que manifestó que “Ahora también nos anticipamos armando un plan integral y gradual de puesta en marcha que consta de seis etapas para que, cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, los vecinos podamos volver a nuestras actividades tomando los recaudos necesarios para no tener que volver atrás”.

No obstante, los legisladores del bloque opositor no se no tardaron en responder a través de las redes sociales. Así fue que denunciaron la situación de los docentes, de los trabajadores de la salud, la polémica por la utilización de la Policía de la Ciudad para el espionaje ilegal y la situación desesperante del sector cultural, entre otras.

Por otra parte, la Legisladora Lorena Pokoik, expresó a través de un mensaje en twitter: “Por un lado @FelipeMiguelBA agradece a las y los maestros por su dedicación durante la pandemia, por el otro no les pagan el aumento de 2.200 pesos correspondientes al mes de agosto. ¿Con cuál jefe de ministro nos quedamos? Garantice la educación pública con sueldos dignos

Las y los trabajadores de la cultura necesitan una ayuda económica directa, señor jefe de ministros No alcanza con habilitar diferentes plataformas para que difundan su arte El ejecutivo porteño no designó un sólo peso para este sector durante la pandemia. Datos, no opinión”.

