Barracas: Intenso incendio en un depósito

Apenas pasado el mediodía del martes se desató un incendio en un local en el barrio porteño del sur de la ciudad que pudo ser controlado horas más tarde.

El intenso humo se pudo ver y sentir en los barrios cercanos. Acudieron varias dotaciones de bomberos que para que el fuego quede totalmente extinguido tendrán que seguir trabajando durante dos días más.

El suceso se dio en la tarde del martes en Barracas en un depósito de artículos de pesca pero el humo irradió hasta la zona del microcentro porteño y varios barrios del norte de la ciudad. El galón está ubicado en la calle Santa Magdalena al 500, entre Iriarte y California, a escasos metros del viaducto de la Línea Roca.

El amplio lugar cuenta con tres plantas, en la planta baja funciona como depósito y en los dos pisos superiores se encontraron materiales de pesca de fácil combustión. El fuego, que provocó la explosión de algunos cartuchos de gas butano que allí se encontraban, se desarrolló sobre la parte del contrafrente del lugar, cuyo fondo es de 30 x 40 metros.

Cuando los vecinos alertados por el intenso humo llamaron al número 100 de los Bomberos de la Ciudad, arribó el el cuerpo de bomberos atacó el foco ígneo con líneas de 51mm y 63mm. Según fuentes de la Policía de la Ciudad, se desmoronó unas de las losas del inmueble y explicaron que la superficie siniestrada es de 20 x 30 metros y 10 metros de alto.

Asimismo, también participó el SAME en el operativo, Alberto Cescenti, su titular comentó que “teníamos densas columnas humo, lenguas de fuego y explosiones. La columna de humo negro se ve prácticamente desde toda la capital. Por suerte se hizo un rápido despliegue de varias unidades de bomberos que fueron al lugar. Nosotros apostamos una docena de unidades y brindamos oxígeno al personal que trabaja. Afortunadamente no hay heridos”.

En medio del operativo Crescenti agregó que “Hay una pinturería en la esquina, los bomberos están intentando controlar la situación para que el fuego no llegue hasta allí. Ahora el humo está bajando. Hasta ahora no hemos tenido que atender a nadie. Se le indicó a todos los vecinos que no salgan. El fuego tomó el depósito. Todas las viviendas del alrededor están sufriendo las consecuencias del humo”.

Luego de las palabras del Director del SAME, y viendo que llamas eran incontrolables, llegaron más dotaciones de bomberos para terminar siendo doce y, a la vez que realizaron una tarea ardua para apagar las llamas, tuvieron que evacuar a los vecinos que viven en casas linderas por peligro de derrumbe. Afortunadamente, hasta ahora no se reportó ningún herido. Aunque aún no se conocen las causas del incendio, al principio los empleados del lugar intentaron sofocarlo, pero al ver las dimensiones que tomaban las llamas desistieron de hacerlo y alcanzaron a escapar del lugar. Las viviendas linderas, pero sobre todo las del contrafrente tuvieron que ser evacuadas por la seguridad de las personas que allí se encontraban.

Las densas columnas de humo no solo se veían desde diferentes puntos del sur de la ciudad, sino que se reportaron avisos desde Palermo y Belgrano. El humo podía observarse desde la zona de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, las fuentes de la Policía de la Ciudad comentaron que: “El fuego se desarrolló en los tres pisos del depósito y se atacó en dos frentes, hubo 12 dotaciones de bomberos. Cuando comenzó había dos trabajadores del lugar, que rápidamente salieron y se encuentran fuera de peligro. Por otro lado, se derrumbó la loza del segundo piso debido a las explosiones de las garrafas de gas butano que había dentro del lugar. El fuego fue controlado para que no se extendiera a las casas linderas”.

Si bien ya no hay peligros mayores, los bomberos deberán seguir trabajando en el lugar por 48 horas para extinguir del todo el incendio.

