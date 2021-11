En Plaza de Mayo armaron una “Feria del trabajo”

Con la consigna “creamos trabajo, queremos derechos”, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS Federal) junto a cooperativas y trabajadores exponen sus producciones y servicios que a diario elaboran en todo el país, desde el mediodía del jueves, realizaron una Feria del Trabajo en Plaza de Mayo

Desde la organización sostuvieron que el armado de la feria es para defender “nuestros miles de puestos de trabajo exponiendo nuestras producciones y servicios que a diario elaboran nuestros compañeros y compañeras a lo largo de la Argentina”

Una de las feriantes, afirmó: “exponemos nuestro trabajo porque nos dicen que no trabajamos”. Además, comentó que, junto a otros compañeros, lleva adelante un merendero en Lomas de Zamora, y aseveró: “el Gobierno no nos da nada, si nos daría sería muy lindo porque hay gente necesitada que no tiene para comer, nosotros nos sentimos mal que otros no tengan”.

Previo a la acción, el frente realizó un comunicado donde explicaron: “Los anuncios del gobierno nacional, de convertir planes sociales en trabajo, llegan tarde como propuesta superadora a la actual crisis que atraviesa nuestro país. Nuestras organizaciones, desde finales de la década del 90 y principios del 2000 hasta la actualidad, transformaron la política estatal de planes sociales en trabajo digno”.

En el mismo texto agregaron: “en la Argentina hay, según el INDEC, casi 3.000.000 millones de desocupados. Esto implica que no tienen acceso a los históricos derechos conquistados por los trabajadores (salario digno, aguinaldo, vacaciones, salud, indemnización, jubilación entre otros). Situación que se ha agudizado por la pandemia, pero también por los vertiginosos cambios del mundo del trabajo, donde el capitalismo ya no tiene lugar para las tareas manuales, debido a que su proyecto de muerte apunta a dejar a millones sin un puesto laboral”.

Además, anunciaron que “1.000.000” de desocupados son “parte de los movimientos sociales”. En ese sentido, denunciaron: “Los Planes Sociales y la represión fueron las respuestas que el Estado encontró para afrontar la tremenda desocupación producto de las políticas neoliberales de los años 90”.

Como contrapropuesta aseguraron que desde las organizaciones se crean trabajos en los rubros de producción agrícola, construcción, limpieza y saneamiento, cuidado, salud, educación, producción textil, producción de panificado y de bloques de cemento. “Digan lo que digan venimos trabajando, aún sin un salario digno ni derechos. Por eso, es urgente que se garantice desde el Estado los derechos a los y las trabajadores que somos parte de los movimientos sociales”, reclamaron.

