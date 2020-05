En CABA piden postergar el Día del Padre

Comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires, piden al Gobierno local postergar el Día del Padre para el mes de septiembre.

Es por la cuarentena que mantiene a gran parte de los comercios aún cerrados. El pedido lo realizan los centros comerciales. Por otra parte, en el resto del país no quieren el cambio de fecha.

El Día del Padre se festeja el tercer domingo de junio desde hace 60 años, pero en esta oportunidad, se estima que para esa fecha muchos comercios aún permanecerán cerrados por el aislamiento social preventivo y obligatorio, que rige en el país por la pandemia del coronavirus.

En la actualidad en el resto del país es muy diferente. Si bien desde la Ciudad de Buenos Aires se elevó al Gobierno el pedido de postergar los festejos para julio, los shoppings definieron que preferirían pasarlo al segundo domingo de septiembre. En el resto del país la posición es diferente y no quieren el cambio de fecha.

Debido a que en CABA, a ser el distrito con mayor cantidad de casos de covid19, muchos locales están cerrados, en muchas provincias ya se habilitó la apertura de muchos comercios. Por ejemplo, los shoppings ya abrieron en Corrientes, Jujuy, San Luis, San Juan y Chubut.

Según consigna el portal Parabuenosaires, después de tener durante más de 50 días cerrados los comercios y con abultadas cuentas que pagar de servicios, alquiler y expensas, los comerciantes del resto del país que ya abrieron no quieren perderse el festejo del Día del Padre.

El pedido de postergar la fecha del día del padre, es de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Cámara Argentina de Comercio y los shoppings.

El gerente general de la Cámara Argentina de los Shoppings Centers, Mario Niremberg, dijo en diálogo con BAE Negocios que “Pedimos que se postergue el festejo del Día del Padre para el segundo domingo de septiembre, porque aún falta para que se levante la cuarentena y el horizonte es muy incierto. Pero estamos dispuestos a escuchar la propuesta de la Cámara Argentina de Comercio y podríamos acompañar su pedido. Sabemos que ni los shoppings que abrieron tienen afluencia de público”.

En este mismo sentido, desde el sector de los shoppings reclaman: “Insistimos con que nos autoricen el ‘take away’. Los que compraron la colección de invierno, no pudieron ni abrir sus puertas, no pueden venderla y los que abrieron tienen dificultades, o no les llegó la mercadería o no la pueden colocar”.

(54)