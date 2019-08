Lo discriminaron en el tren, y su respuesta se hizo viral

“¿Cómo te vas a sentar con ese villero?” Le dijo una mujer a una nena, refiriéndose a Lautaro Guzmán, en el tren.

Lautaro Guzmán, enfermero, iba a su trabado una tarde, cerca de las 19 hs., cuando una niña se sentó a su lado, y una señora le dijo a la pequeña: ¿Cómo te vas a sentar con ese villero? Lautaro escuchó el desafortunado comentario de la mujer pero no dijo ni hizo nada en ese momento. Sin embargo, más tarde, a través de las redes sociales le contestó a la señora con un mensaje que decía: “Señora, ojalá nunca necesite de mí, porque para su fortuna la voy a ayudar traiga la ropa que traiga”.

Este hecho ocurrió el lunes 5 de agosto en el Tren Roca, estación Longchamps, del ramal Alejandro Korn. Cuando el tren llegaba a la estación Adrogué, subieron una señora con una pequeña niña, de 10 años aproximadamente. El vagón al que se subieron, donde también estaba Lautaro Guzmán sentado, no se encontraba ni muy lleno, pero tampoco vacío. Por lo que la niña se sentó en el único asiento que estaba disponible, justo al lado de donde estaba sentado el enfermero. Inmediatamente la señora tomó del brazo a la nena y se la llevó diciéndole: “Vení para acá, ¿Cómo te vas a sentar con ese villero? No me lo olvido mas”, contó Lautaro, el enfermero discriminado.

En ese momento no le dio mayor importancia, y decidió no decirle nada, siguió su viaje en el tren hacia su trabajo. Cuando llegó a las 20 hs a la Clínica Avellaneda, en el área de unidad Coronaria, le comentó a una compañera lo sucedido en el tren, quien se indignó como era de esperarse.

Al volver a su casa, a las 6 de la mañana del martes 6 de agosto, Lautaro decidió publicar su respuesta en las redes sociales: “La gente va por la vida juzgando por las apariencias. Acá el ‘villero’ con el que no me siento en el tren. Señora, ojalá nunca necesite de mí, porque para su fortuna la voy a ayudar traiga la ropa que traiga“.

Nunca se imaginó Guzmán la enorme repercusión que tendría su respuesta: 78.000 veces compartido en Facebook, y muchos mas en Instagram. “Ese día no dormí. Me empezaron a llegar mensajes y felicitaciones por todos lados. Me pareció una locura todo lo que pasó”, contó Guzmán a medios periodísticos.

“Al principio no le di mucha importancia -comentó Lautaro-. No me pareció nada grave, era solo el comentario de una señora equivocada. Después me puse a pensar un poco en el prejuicio. Sentí un poco de bronca cuando llegué a mi trabajo y me cambié la ropa. Se terminó enterando todo el mundo, desde los médicos hasta el director de mi clínica. Y me apoyaron porque saben quién soy”.

Este joven de 22 años, vive en Longchamps, hincha de River, se recibió de enfermero en el año 2017, en la Cruz Roja. Y cuando le preguntaron por la señora que lo discriminó dijo: “La invitaría a sentarse conmigo y que me acompañe hasta mi trabajo o hasta mi casa. Le contaría quién soy, qué hago”.

(52)