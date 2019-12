Después de los 50 años, se puede disminuir el riesgo de cáncer de mama adelgazando

Con un estudio que se realizó en más de 180.000 mujeres, se llegó a la conclusión que aquellas mujeres que bajaron de peso en la edad adulta media o posterior y lo mantuvieron, lograron también reducir el riesgo de padecer cáncer de mama.

Asimismo, los especialistas advierten que el exceso de peso corporal es uno de los motivos conocidos de cáncer de mama luego de la menopausia. Lo que no se sabía hasta la conclusión de este informe, que el hecho de adelgazar reduciría el riesgo.

Una investigación que se publicó en el Journal of the National Cancer Institute (JNCI) y que fue realizado por investigadores de la Sociedad Americana contra el Cáncer, la Harvard T.H. Chan School of Public Health, junto a investigadores de otras instituciones, indicó que las mujeres que tienen sobrepeso en la “edad adulta media o posterior” que perdieron peso y lo mantuvieron, las llevaba a tener un menor riesgo de cáncer de mama, si las comparamos con otras mujeres con sobrepeso pero que no pudieron bajar de peso.

En principio, quienes llevaron adelante la investigación, estudiaron y evaluaron los datos de más de 180 mil mujeres de 50 años o más. El estudio consistía en verificar el peso periódicamente al iniciar la investigación, luego de 5 años y por último, 9 años después.

La conclusión de los investigadores fue que “En comparación con las mujeres con peso estable (± 2 kg), las mujeres con pérdida de peso sostenida tenían un menor riesgo de cáncer de mama. Esta reducción del riesgo fue lineal y específica para las mujeres que no usaban hormonas posmenopáusicas”.

Entre 180.885 mujeres, se identificaron 6.930 cánceres de mama invasivos durante el seguimiento.

De aquí que se infiere que, según estos datos “que la pérdida de peso sostenida, incluso en cantidades modestas, se asocia con un menor riesgo de cáncer de mama para mujeres de más de 50 años”. “La prevención del cáncer de mama puede ser un fuerte motivador de pérdida de peso para las dos terceras partes de las mujeres con sobrepeso u obesidad”, dijeron los especialistas.

La autora del estudio, Lauren Teras, señaló que “los resultados sugieren que incluso una cantidad modesta de pérdida de peso sostenida se asocia con un menor riesgo de cáncer de mama para las mujeres mayores de 50 años”.

Tan importante es esta investigación, porque, según la Sociedad Americana del Cáncer, es la primera con un “tamaño de muestra lo suficientemente grande como para examinar la importante pregunta de si la pérdida de peso sostenida puede afectar el riesgo de cáncer de mama con precisión estadística”.

