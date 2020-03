Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el 12 de abril

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Ayer, el Presidente Alberto Fernández, anunció la extensión de la cuarentena obligatoria y preventiva hasta el 12 de abril.

“El aislamiento social preventivo se extiende hasta que termine Semana Santa”, dijo el presidente a través de un mensaje grabado, junto al Ministro del Interior, Wado de Pedro y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, luego de una extensa reunión en la Quinta de Olivos.

Asimismo, el primer mandatario sostuvo que “Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más”. Además hizo un pedido para los sectores más vulnerables y una advertencia para los empresarios.

Ayer, a partir de las recomendaciones del comité de expertos en relación con la pandemia del Coronavirus, el presidente Alberto Fernández anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio se extenderá hasta que termine Semana Santa, el domingo 12 de abril.

Lo anunció ayer a última hora, y también aprovechó la ocasión para hacer un pedido expreso a los sectores más vulnerables: que “respeten la cuarentena, porque el riesgo existe allí“, y también para que “cuiden a sus mayores”, que constituyen una de las poblaciones de riesgo de la enfermedad.

“Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más“, dijo el presidente y manifestó que “No estamos descuidando la economía, estamos haciendo muchas cosas, no sólo garantizando dinero en los sectores más empobrecidos sino también ayudando a las pymes”.

“Más del 90 por ciento de los argentinos han cumplido con la cuarentena, se han quedado en sus casas y han protegido a sus hijos y adultos mayores, que son los que corren más riesgo entre nosotros” agregó.

Asimismo, Alberto Fernández señaló que “Al que no cumplió le pasó lo que dijimos que les iba a pasar”, dijo en referencia a los procesamientos judiciales, una medida que justificó en la intención oficial de que “nadie ponga en riesgo la salud de la gente”.

Tambien hizo hincapié al hecho de que la empresa Techint despidiera a 1450 trabajadores de su planta: “Voy a ser muy duro también con los que despiden gente. Aquí nadie se salva solo. No podemos en semejante crisis desamparar a las personas dejándolas sin trabajo”, destacó. Porque, aclaró, se trata de empresas que no perderán plata, sino que ganarán menos que de costumbre. “Muchachos, les llegó la hora de ganar menos”, remarcó.

Para finalizar, el primer mandatario destacó que “la economía puede levantarse, pero una vida no. El estado va estar más presente que nunca”.

(52)