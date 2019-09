Roberto Carnaghi homenajea a Carlos Gardel y a su última función en Buenos Aires

El cantor de tangos, Carlos Gardel, se presentó por última vez en la Ciudad de Buenos Aires en lo que hoy se conoce como el recuperado Centro Cultural de Villa Urquiza. En aquel momento se llamaba Cine Teatro 25 de Mayo.

“Concurra el sábado 9 (noche) y el domingo 10 (vermouth y noche) al Cine Teatro 25 de Mayo. Carlos Gardel acompañado de sus guitarristas Pettorossi, Barbieri, Riverol y Vivas. Carlitos Gardel se despedirá del público de Villa Urquiza antes de su partida para Hollywood y Europa”, es lo que indica el afiche que promocionaba el show del “Zorzal Criollo”.

La noche del 10 de septiembre, a la hora del “vermouth”, cantó por última vez en nuestro país. Según se cuenta, en aquella oportunidad asistieron muchísimas personas para ver y oír cantar al Zorzal.

Gardel, sabiendo que había quedando mucho público afuera, decide salir a saludar, y además, en la calle, también cantó, ya que no le gustaba la idea que se fueran sin haberlo visto. Un gesto que solo un verdadero artista puede tener con su público.

Finalmente, Gardel embarcó el 7 de noviembre de 1934.

Luego de esas presentaciones en el Teatro 25 de Mayo, partió pocos días después a la gira, de la que nunca vendría.

En la actualidad, se realizará la obra de teatro “Aquí cantó Gardel”, que es una manera de homenajear la historia, y a esa fecha tan significativa.

La obra está protagonizada por Roberto Carnaghi, junto al compositor y bandoneonista, Néstor Marconi, Director de la Orquesta de Buenos Aires, que tiene 25 músicos en escena.

En declaraciones a un medio periodístico, Roberto Carnaghi comentó “Estoy viviendo este espectáculo de una manera en la que me siento involucrado, no por haber conocido a Gardel, lógicamente, sino porque yo me pegué a él, lo admiré y he visto sus películas siendo un chico. A partir de ahí, le tengo un cariño entrañable”. El actor interpreta a un hombre que desde que escuchó por primera vez a Gardel se enamoró del tango.

En referencia al Morocho del Abasto Carnaghi dijo: “Lo admiro como cantor, pero también me gusta por su profesionalidad. Era alguien que estudiaba, que trabajaba en la letra, días, hasta poder grabarla y luego llevarla al escenario. Era un gran cantante, pero además un gran profesional”

El Director Néstor Marconi contó que “siempre es un placer homenajear a Gardel y estar participando de la obra dirigiendo la Orquesta sino también desde los arreglos y en las composiciones de obras inéditas con el director Mariano Saba“.

El espectáculo se puede ver en el Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en Av. Triunvirato 4444, Capital Federal, de jueves a sábados a las 20:30 hs.

