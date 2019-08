Matías Tombolini: No se resuelve nada “tomando cafecito”.

La cita era a las 17 hs. Charla con el Precandidato a Jefe de Gobierno por Consenso Federal: MATIAS TOMBOLINI. Por mi manía con la puntualidad terminé llegando a las oficinas de Matías, en el Microcentro Porteño, media hora antes del horario pactado. Por lo que me ubicaron en un cómodo y moderno sillón, sola. Allí se vive un clima arduo de trabajo, pero dentro de un ambiente agradable con personas de buen humor y en su mayoría jóvenes. Todas iban y venían con papeles en la mano, y todas, absolutamente todas las que pasaron frente a mí, me saludaron amistosamente.

Por un momento la espera se amenizó con la charla de un señor muy educado y atento que resultó ser Tombolini Padre.

Si querés saber si esto fue una antesala de lo que se vivió minutos después durante la Conferencia de prensa del Precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entonces seguí leyendo.

De a poco fueron llegando los otros periodistas citados.

Nos recibieron finalmente en un salón con una larga mesa informal, con un rico café y medialunas, hasta que llegó el protagonista de la tarde, Matías Tombolini, a las 5 en punto de la tarde, junto a Rodrigo Herrera Bravo, Secretario Ejecutivo del CESBA (Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires).

Matías Tombolini: Buenas tardes, gracias por venir.

Periodista: Gracias, empecemos… Sos Conferencista en temas económicos y financieros, columnista de radio y tv, en 2016 te ganaste un Martin Fierro por esa labor, sos profesor de la UBA, escribiste varios libros. Entonces la pregunta es ¿qué te llevó a embarcarte en este nuevo desafío?

MT: me parece que era el momento indicado en mi vida. A veces tomas decisiones que tienen que ver con las ganas que tenes de hacer algo en una dirección determinada. Yo tenía muchas ganas de hacer política desde siempre y la posibilidad de participar que me abrió Sergio (Massa) en el 2017 le puso primera a una vocación que se consolida después en el armado de un partido político que es APPS (Avancemos Por el Progreso Social) . Esta candidatura es un paso más en un conjunto de pasos. Para mi es apasionante.

P: Contanos tres propuestas imprescindibles en el caso de llegar a ser electo el 10 de Diciembre.

MT: La primera medida que yo tomaría como jefe de gobierno es bajar los impuestos, porque la ciudad tiene que decidir si quiere que el estado haga más o si quiere que los vecinos hagamos mas. La cuenta es una sola, llegó el momento en que los vecinos tienen que decidir qué hacer con su plata, y cuando vos pagas impuesto le das a Larreta la posibilidad de decidir por vos; y un estado que te cuesta el doble que hace 10 años, y que te da lo mismo que hace una década, en ese sentido tiene que ver con mirar donde está la argentina de hoy, necesitamos que el estado sea más eficiente, pero que le queda más plata a los contribuyentes. Ahora todos los políticos te dicen qué van a hacer con tu plata. Yo en cambio me quiero ir manejando menos plata de la que manejaba cuando empecé.

La segunda medida que tomaría es convocar a la legislatura para declarar la emergencia educativa. La educación no solo se resuelve con mas vacantes, o entregando más notebooks, sino definiendo la política educativa de la ciudad. Y consultar a toda la comunidad educativa, incorporando a los pibes, a los padres, y por supuesto a los docentes, que quedaron excluidos de la discusión política de la educación.

Y la tercera medida, es poner una prioridad distina con respecto a las políticas de salud. Pasaron 12 años y las plazas están mejores que los hospitales, pasaron 12 años y las veredas están más lindas que las CeSAC, ahí tenemos un problema de prioridades. Es importante comprender que la atención primaria de salud es lo que descomprime la atención de los hospitales. Si vos preguntás dónde queda el CeSAC más cercano nadie sabe, pero sí saben cuándo es el campeonato del asado, o cuándo es la feria masticar, porque el gobierno pone plata en publicidad para que sepas esas cosas que no te cambian la vida. El año pasado se gastaron 1800 millones de pesos en publicidad.

P: Con respecto a tu orden de prioridades, ¿qué vas a hacer con las obras que ya están en marcha? Por ejemplo el soterramiento del Sarmiento.

MT: El soterramiento del Sarmiento lo hace Nación. Y realmente es una obra muy importante, pero si fuera presidente, pensaría en otras prioridades. El tendido de gas y cloacas es más importante. Que en el conurbano bonaerense, haya agua potable. Ese es el orden de prioridades en Nación. En CABA, hay que pensar bien el tema de la salud pública, en cuanto a los compatriotas que atendemos en la ciudad con recursos de los porteños, y que está muy bien, pero es necesario revisar el tema de la coparticipación. Por ejemplo, hay que hacer que el sistema privado cuando usa el sistema público, pague. En cualquier país del mundo, si vos tenes una prepaga, y vas a un hospital antes de que te vayas te dan la boleta para que lleves a OSDE o al servicio que tengas. Si vos te lastimas en Bolivia o en Brasil y tenes obra social mandan la boleta, o te cobran. Acá la gente viene a operarse gratis a nuestros hospitales. Así que esto obviamente tiene que ser revisado, porque los recursos son de todos nosotros.

P: ¿Con respecto a la educación es igual? Me refiero a los extranjeros que viene a estudiar acá.

MT: Por supuesto que no es lo mismo la educación inicial, que la media o la terciaria. En cuanto al nivel inicial y el medio, está bien que se le brinden a todos educación gratuita y de nivel, porque en estos casos son niños y adolescentes que viven en nuestro país. Pero los que vienen a estudiar en la universidad pública, en este caso los argentinos pagamos para que ellos se capaciten y después se van a sus países de origen. En ese caso sería bueno que se queden trabajando en Argentina, y pagando impuestos. Esta situación hay que revisarla y tomar nota.

P: En el cierre de campaña de Consenso Federal, el Precandidato a Presidente Roberto Lavagna dijo que tanto el oficialismo como desde el Frente de Todos los “ningunean” porque unas de las cosas más importantes que profesan es terminar con la grieta. ¿Qué opinas al respecto?

MT: Comparto con Roberto (Lavagna) que el espacio ha sido ninguneado, y nuestro desafío es hacernos visibles. Si no podemos “desengrietar” a la sociedad, no podemos culpar a los argentinos. A veces podes tener un contenido importante pero no es visible. Lo que si no es visible es el hambre y la pobreza, pero no es responsabilidad de los medios, sino de la política.

P: Otro tema importante son los túneles. Hubo sectores que murieron comercialmente al hacer los túneles. Si bien soluciona un tema, hay otro sector que los complica. ¿Vos qué harías al respecto?

MT: Cuando llevas adelante una obra que termina redistribuyendo el uso del espacio público, para tomar una decisión es importante el ámbito de consulta de los vecinos. También hay que tener en cuenta que a veces los costos iniciales son elevados, pero los beneficios finales son muchos más altos. Lo que sí es cierto es que las medidas que se tomen de manera transitoria para paliar a los damnificados de las obras que se lleven adelante tienen que ser pensadas desde una óptica distinta. Pasó también en Puerto Madero con la caída en las ventas de los restaurantes cuando les quitaron las cocheras y por eso se fundió un montón de gente, es decir, el estado tiene que atender a los damnificados de las obras que lleven adelante en cuanto al impacto que eso pueda tener, y ver el costo de “los caídos”, que son los damnificados para siempre. Este es un desafío; yo creo que no se resuelve nada “tomando cafecito” con los vecinos. El proceso de escucha debe ser diferente.

P: ¿Cuál es la importancia que te merecen los medios de proximidad?

MT: Este es un tema del que podría estar hablando toda una tarde. Mi opinión es que el futuro de los medios de proximidad tiene que estar determinado por la crónica, por el análisis, no tanto por la información. La información hoy es un commodity que se consigue en twitter, en el boca a boca. Y siempre se llega tarde a una noticia.

P: Con respecto a lo vecinal, las comunas no funcionan, y los mecanismos de participación tampoco. ¿Qué medidas tomarías?

MT: No hay un conjunto de medidas, sino una mirada respecto a cuál es el rol de las comunas. Tenemos que hacer que decidan aquellos que fueron votados por el pueblo. Este es un gobierno que en el orden nacional generó el peor funcionamiento del parlamento. Las comunas tienen que cumplir el rol para lo que fueron creadas, que tiene rango constitucional. La ley de comunas no hay que tocarla. Solo hay que cumplir lo que ya está.

P: ¿En cuanto a los clubes de barrio, que medidas tomarías teniendo el cuenta las altas tarifas que pagan?

MT: Ya hay un subsidio que se da a los clubes una vez por año. Nosotros no podemos bajarles las tarifas de luz o de gas. Pero lo que si podemos hacer es bajar los impuestos que vienen afectados a las facturas, los que te llegan en las boletas. Y podes hacer que puedan gestionar una tarifa social.

P: Una última pregunta. Si hay balotaje, ¿A quién votarías?

MT: ¡A nosotros, obviamente! (Se sonríe…)

Elizabeth Machado.

