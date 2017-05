now playing

La Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo convoca a la XIII Bienal de Escultura de Boedo “Maestro Escultor Francisco Reyes” ha realizarse del 1 al 12 de agosto de 2016.

El reglamento que rige esta propuesta es el siguiente

JUNTA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DEL BARRIO DE BOEDO

COFRADÍA DE LA ORDEN DEL LENGUE

XIII SALÓN BIENAL DE ESCULTURA DE BOEDO

“MAESTRO FRANCISCO REYES”

(1 al 12 de agosto de 2016)

REGLAMENTO

1) La Bienal de Escultura de Boedo “Maestro Francisco Reyes”, fue instituida en homenaje al fundador de la Orden del Lengue, como un medio de perpetuar su memoria.

2) La sede administrativa de la Bienal queda establecida en Boedo 960 4º “B” Capital Federal. Horario de atención: lunes y jueves de 17 a 19 horas.

Teléfono en dicho horario: 4932-6654.

3) Podrán participar aquellos artistas plásticos domiciliados en el país o en el extranjero, sin distinción de edad, sexo o nacionalidad. Los participantes premiados en anteriores Bienales de Boedo, sólo podrán acceder a premios de escala superior al obtenido en certámenes anteriores.

4) Cada participante podrá presentar una obra, la que deberá guardar los siguientes requisitos:

Medidas: Máximo: 0,60m x 0,60m de base por 1m de altura

Mínimo: 0,20m x 0,20m de base por 0,30m de altura

Materiales: madera, cemento, terracota, cerámica, granito reconstituido, mármol, piedra, yeso, acrílico, resinas y metales.

Las esculturas deberán tener estabilidad física propia.

Las obras deberán ser entregadas según lo dispone el apartado 9) de este reglamento. Se solicita a cada participante la entrega, en el mismo acto, de columnas y/o bases para la correcta exposición de su obra, con la debida identificación personal, título de la obra y material empleado. Solo se suministrarán bases a concursantes domiciliados en el interior y/o exterior del país. También se acompañará un sobre con mención de sus datos personales (nombre y apellido, año de nacimiento, dirección, teléfono, mail si lo tuviera, número y tipo de documento de identidad). Para optar al premio otorgado por la Academia Porteña del Lunfardo, deberá indicarse fecha de nacimiento.

5) Se fija un arancel de $ 100 (cien) por expositor, destinado a cubrir gastos administrativos de la muestra, el que deberá ser abonado al momento de la inscripción y/o entrega de la obra.

6) El jurado estará integrado por tres personas de reconocida actividad en el campo de la plástica.

7) En una primera selección de las obras presentadas, el jurado determinará, de acuerdo a su interés y valor artístico, cuales de ellas se aceptarán para conformar el conjunto de las que participarán en la posterior muestra. La decisión que se adopte sobre el particular será inapelable. Entre las obras seleccionadas el jurado otorgará las siguientes distinciones:

1er. Premio: Plaqueta y Diploma

2do. Premio: Plaqueta y Diploma

3er. Premio: Plaqueta y Diploma

1ra. y 2da. Mención: Diploma

Premio Academia Porteña del Lunfardo: Plaqueta y diploma al artista seleccionado entre los diez participantes más jóvenes.

Premio Rotary Club Boedo-San Cristóbal: Plaqueta y diploma

Premio Orden del Abanico: Medalla y Diploma

8) El XIII Salón Bienal de Escultura de Boedo rendirá homenaje a un reconocido escultor por su trayectoria.

9) Las obras se recibirán en la sede de la Academia Nacional del Tango, Av. De Mayo 833 1º Piso, los días lunes 1 y martes 2 de agosto (de 14,00 a 18,00) ACOMPAÑADAS POR UN EJEMPLAR FIRMADO DEL PRESENTE REGLAMENTO. Los gastos de envío y traslado de las obras serán por exclusiva cuenta de los artistas participantes. Los participantes domiciliados en el interior y/o exterior del país podrán solicitar, previamente, excepciones a las fechas y horarios de entrega y retiro de las obras.

La muestra quedará inaugurada el viernes 5 de agosto a las 19 en el “Salón Julio y Francisco De Caro” de la Academia Nacional del Tango, momento en que se darán a conocer los premiados. El viernes 12 se hará la entrega de los mismos.

10) La devolución de obras no seleccionadas se realizará el jueves 4 de agosto de 14 a 18 hs.

IMPORTANTE. Las obras expuestas, sin excepciones, deberán ser retiradas luego de la ceremonia de clausura (no se autorizará antes) el viernes 12 de agosto o el martes 16 de 14,00 a 18,00. Los artistas domiciliados en el interior y/o exterior, previo aviso por carta y/o correo electrónico, podrán convenir otra fecha y horario. Transcurridos dichos plazos, de no recibirse comunicación fehaciente en contrario de parte de sus autores, las obras no retiradas se considerarán recibidas como donación gratuita y pasarán a formar parte del patrimonio del Museo de Artes Plásticas e Historia del barrio de Boedo.

11) Las entidades organizadoras y la Academia Nacional del Tango no se responsabilizan por robo, hurto, daños totales o parciales o pérdida de las obras recibidas.

12) La sola presentación de los trabajos a esta Bienal, implica la aceptación del presente reglamento, en todas sus partes, por los autores de las obras. Una copia del mismo, firmada por los expositores, quedará en poder de los organizadores.

Informes : Para toda información complementaria se podrá contactar con:

Sra. Silvia Martínez, te. 4924 6858; Sra. Alicia Rodríguez, te. 4611-7908

Correos : boedohistorico@yahoo.com.ar, y juntadeboedo@gmail.com

Las bases podrán consultarse en www.juntadeestudioshistóricosdeboedo.blogspot.com

La Junta de Estudios Históricos del Barrio de Boedo es una Asociación Civil sin fines de lucro, con Personería Jurídica Nº 450, fundada el 7 de octubre de 1986.

Biblioteca y sede administrativa de la XI Bienal: Boedo 960, 4º “B” Capital

