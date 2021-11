Palermo: Susto sin heridos por el derrumbe del techo de la boletería del Cinemark

El hecho no registró heridos de gravedad. En el lugar trabajaron bomberos, el SAME, Defensa Civil y oficiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Tensión y pánico fueron las primeras palabras tras el derrumbe en la tarde del martes en el barrio porteño de Palermo. Fue tras el derrumbe que sucedió en las instalaciones del Cinemark en horas de la tarde. Personal de la Comisaría Vecinal 14 A de la Policía de la Ciudad se dirigió hasta el lugar y trabajó junto a Bomberos de CABA, además del SAME. No se registran heridos de gravedad.

El hecho sucedió en el local de Cinemark que está ubicado en el cruce de las calles Bulnes y Beruti. Los oficiales confirmaron al llegar que, en la planta baja, en el sector de ingreso, se había caído la estructura de hierro del techo, recubierta por durlock. Se constató, además, que en el lugar no había personas en el momento del derrumbe y los empleados estaban en los pisos superiores por estar afectados a las tres funciones que se brindaban en las horas siguientes.

Los oficiales solicitaron la presencia del SAME y de Bomberos de la Ciudad por precaución, además de Defensa Civil, con el objetivo de examinar el lugar y la estructura del edificio.

Lo primero que hicieron fue evacuar los pisos superiores del complejo -donde se estaban llevando adelante funciones- con la colaboración de la seguridad privada, sin reportarse heridos ni personas atrapadas.

Desde bomberos, precisaron que la mampostería perteneciente a la planta baja cuenta con una extensión de 12 x 7 mts. Según informaron se realizó un vallado perimetral de manera preventiva. A su vez, describieron que “se produjo la caída total del durlock del cielo raso”. Detallaron que el personal, en el momento del hecho, se encontraba en los pisos superiorres. Los bomberos presentes, además, usaron perros entrenador, de la Unidad canina K9, para chequear que ninguna persona se encontrara debajo de los escombros.

Los funcionarios estiman que la hora del derrumbe fue a las 18:30 y en ese momento no había función. La zona del local afectada es la del hall, donde se encuentran las cajas y boleterías.

Investigará el hecho la Fiscalia de la Ciudad Penal Contravencional y de Faltas N° 6 que será la que determinará si se realizará el peritaje para conocer las razones del derrumbe.

En tanto, a las 18:56, la empresa de cines emitió un comunicado oficial a través de Twitter, en el que comunicaron: “Te informamos que todas las funciones de Cinemark Palermo están momentáneamente canceladas. En breve comunicaremos los pasos a seguir para revocaciones y devoluciones”.

Bomberos también detalló que el inmueble cuenta con 2 subsuelos destinados a estacionamiento. La planta baja y el 3 piso destinados a las salas de cine, mientras que el piso 4 y 5 destinado a oficinas. Asimismo, informaron que “la evacuación se realizó en orden y sin pánico”, que continuaron realizando una inspección en todo el local.

Por su parte, el titular del SAME, Alberto Crescenti, sobre las personas atendidas por el servicio médico señaló que “por suerte hasta el momento del derrumbe no había ingresado la gente. Solamente atendimos a una mujer de entre 25 y 30 años de edad, con raspones e inhalación de polvo”. Y agregó “por suerte esta mujer fue atendida en la ambulancia del SAME. No quiso ser trasladada, no remitía gravedad, por lo que fue dada de alta. Por suerte no había ingresado nadie a la sala”.

El Grupo GER (Grupo Especial de Rescate) de bomberos también intervino. “Es el equipo de búsqueda y rescate. Siempre va para ver si hay algún tipo de persona atrapada, pero por las informaciones que tenemos no hay nadie atrapado ahí”, completó el titular del SAME.

El comunicado oficial de Cinemark Palermo

El martes 16 de noviembre cerca de las 18hs, en “Cinemark Palermo” se vio afectado por el desprendimiento del cielo falso decorativo del techo. El mismo pertenece al lobby de la boletería.

Es importante resaltar que no hubo heridos y que desde el equipo de Cinemark se logró evacuar las salas, sin causar pánico ni estrés en quienes estaban en el lugar.

Si bien no hubo accidentados, por precaución y, hasta no esclarecer las causas del desprendimiento, quedaron suspendidas las funciones y actividades en Cinemark Palermo.

Desde el equipo de Cinemark trabajamos intensamente para identificar las causas de lo ocurrido y tomar las medidas necesarias para garantizar la tranquilidad y seguridad a nuestros clientes y miembros del staff.

