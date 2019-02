Niños: cuidados básicos para el verano

now playing

Los días de calor continúan con altas temperaturas que llegan incluso a los 30 grados en la Ciudad. Cuidados básicos y recomendaciones para los niños en los días de calor. Detalles que toda familia debe saber.

En febrero continúan las altas temperaturas. No solo en la playa sino en la cotidianidad de los días el calor resulta peligroso para los niños.

Las altas temperaturas causan dese deshidratación baja presión e incluso infarto precoz.

Cuidarnos del calor e tan importante como prevenir los excesos de sol en los niños por la piel.

Todos sabemos lo irreparables daños que ocasionan los rayos ultravioletas sin embargo desestimamos el calor a la sombra.

A continuación te indicamos los tips a tener en cuenta para la temporada:

Bloqueador solar:

Desde los 6 meses de edad tu hijo debe usar uno específico para niños (las cremas solares para niños por lo general no tienen perfumes, alcohol y son más untuosas). La piel infantil, es más sensible a los rayos solares ya que es más fina y no produce la cantidad adecuada de melanina

Cloro en las piscinas:

Cuidado con bañar a tu hijo en piscinas que contengan mucho cloro en el agua. El cloro en exceso no solo resecará su delicada piel, sino que puede tener otro tipo de consecuencias. El primer síntoma que se puede observar en un niño afectado por el exceso de cloro es la irritación de las mucosas oculares, de la nariz y de la garganta.

Horario peak:

Durante las 11 de la mañana y hasta las 16 horas los rayos ultravioletas son más peligrosos. Intenta no ir a la playa o parque durante esas horas. Si lo haces procura mantener a tu guagua en la sombra y bien hidratado.

Gorro, sombrero, jockey:

Tu hijo necesita usarlos siempre. Y sí, es difícil que no se los saquen pero debes hacer el mejor intento. Los ideales son los de estilo misionero que incluyen una capa de tela que protege el cuello y hombros del sol. Prefiere tejidos como el algodón o lino que absorben el sudor.

Viste a tu hijo de forma adecuada:

De preferencia no uses telas sintéticas que no dejan respirar la piel, el algodón en general es la mejor fibra para vestir a los niños. También te recomendamos los colores claros por sobre los oscuros.

Hidratación:

No olvides la hidratación, por dentro y por fuera para cuidar la piel de hijo. A partir de los 6 meses ya le puedes ofrecer agua a tu hijo y en días de mucho calor que tenga una mamadera con agua a su disposición.

