La importancia de saber hacer RCP

Cualquiera puede aprender a hacer RCP (Reanimación Cardiopulmonar) y así poder salvar una vida.

Es vital aprender esta técnica, saber realizar los primeros auxilios, y cómo actuar ante una emergencia.

Por lo general, cuando en un lugar público, si una persona sufre un accidente, es muy poco probable que justo se encuentre cerca un médico. Por eso, es importante que todos aprendamos en qué consisten los primeros auxilios, y como debemos desempeñarnos, por lo menos, hasta que llegue una ambulancia.

Por ejemplo, si una persona sufre un PCR (Paro Cardiorrespiratorio) la rapidez con que actuemos podría salvarle la vida, a través de diferentes maniobras.

Es muy importante saber y realizar una difusión de la técnica de reanimación cardiopulmonar (RCP). Ayuda a que la probabilidad de que esa persona salve su vida suba ampliamente. En principio, hasta que un profesional de la medicina pueda hacerse cargo del paciente.

¿Cómo actuar ante un Paro Cardiorrespiratorio?

Lo primero que debemos hacer cuando una persona sufre un colapso súbito, se desmaya, o cae sin responder, es poder darnos cuenta si realmente está sufriendo un PCR. Pada verificar esta situación es necesario hablarle fuerte y claro a la persona, a la vez de ir viendo si respira, para eso observar el movimiento del tórax y chequear su pulso.

Si no hay repuesta, y no podemos sentir su pulso, o no hay movimiento de tórax, llamar inmediatamente a emergencias.

Luego, tenemos que empezar a darle compresiones en el medio del pecho, 100 a 120 por minuto (2 por segundo), con una profundidad de 5 centímetros, previamente descubrir el torso, y la persona debe estar sobre una superficie plana y firme.

Para realizar una buena comprensión es necesario estar arrodillados al lado de la persona, en una posición de 90º en referencia a la víctima. Se deben hacer sobre el esternón con el “talón de la mano”, una mano sobre la otra, con los brazos estirados, sin doblar el codo ni la cintura.

Mientras hacemos las compresiones, sería bueno que una operadora médica pueda ir guiándonos, hasta que llegue una ambulancia. Si nos cansamos debemos buscar a alguna otra persona que continúe.

Si la persona reacciona, suspender las compresiones, y colocarla en la posición de seguridad, o sea de costado.

En cuanto lleguen los profesionales de la salud con el desfibrilador externo automático (DEA), luego de que se enciende el equipo, atender las instrucciones.

Tener conocimiento acerca de esta técnica es muy importante, porque de esta manera se triplica la posibilidad de salvar una vida.

