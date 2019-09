El Senado aprobó por unanimidad la ley de Emergencia Alimentaria

La ley aprobada propone un aumento de las partidas de un 50%.

En una sesión dentro del Senado, que duró más de 3 horas, y que contempló solo a 14 oradores, se aprobó por unanimidad, la prórroga de la ley de Emergencia Alimentaria, que aumenta 50% las partidas presupuestarias para los Programas de Alimentación.

Tal como ocurrió la semana pasada en la Cámara de Diputados, la ley obtuvo la anuencia de todos los bloques, obteniendo 61 votos, que es, ni más ni menos, que el total de los senadores que concurrieron a la sesión, en la que no estuvo el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio y actual senador Miguel Ángel Pichetto



Dado que todos los bloques estaban de acuerdo en otorgar una prórroga a la emergencia alimentaria, fue que no se necesitó más que una sesión breve con pocos oradores. Además, la idea era no hacer campaña electoral con una temática tan sensible.

Asimismo, y a pesar de esto, los presidentes de los bloques del oficialismo y del peronismo se enfrentaron y se echaron culpas por la situación, que no se ha podido solucionar a lo largo de los años.

“Esta ley nos interpela a todos los que tenemos responsabilidades institucionales. Estamos frente a una circunstancia trágica si en un país que provee de alimentos a 400 millones de personas en el mundo, no resolvemos cómo alimentar a 15 o 20 millones de argentinos” dijo Carlos Caserio, titular del bloque Justicialista y Senador por Córdoba. Quien, además, le adjudicó al gobierno de Cambiemos que “erró en cómo administrar el Estado y en cómo aplicar la política económica, porque el hambre no es una catástrofe natural”

El senador por Córdoba, teniendo fe en una próxima victoria del Frente de Todos en las elecciones del 27 de octubre dijo que “la única opción es que la Argentina crezca que se recupere el trabajo y la producción regional y que se termine la fiesta financiera”

Por su parte, Marcelo Fuentes, Titular del Bloque de Unidad Ciudadana, dijo en relación a la política económica del oficialismo y recordando las promesas que hicieron en relación a la protección de la asistencia social en medio de las medidas de ajustes, que “no poder darle de comer a los chicos cuestiona las bases. No de un gobierno sino de una sociedad”, y agregó que “si el país todavía no arde es porque el pueblo tiene la esperanza de votar en octubre”.

Para finalizar la sesión, Luis Naidenoff, titular del interbloque de Cambiemos, destacó que el oficialismo aceptó el desafío para “dar el debate sobre la pobreza”, y destacó que la emergencia alimentaria no es de ahora, sino que es desde hace 18 años.

A su vez, justificó el endeudamiento, argumentando que lo hicieron por las partidas destinada a los planes sociales, “para no tirar a todos por la ventana”.

