El Garrahan celebró el día del Respeto a la Diversidad Cultural con música y danzas

En una colorida jornada que ha dejado una profunda huella en el Hospital de Pediatría Juan Garrahan, la institución emblemática conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El evento, organizado de manera magistral por el Comité de Interculturalidad en Salud y el Representante del Paciente, contó con la destacada participación de los grupos de danza Caporales San Simón y Tinkus San Simón, quienes se unieron para celebrar con música, danza y un derroche de color esta significativa fecha.

En la misma línea, este acontecimiento se desarrolló en el hall de espera del Hospital, donde las familias y los más pequeños compartieron un cúmulo de emociones a través de las interpretaciones de estos grupos de danza que representan la riqueza cultural de los pueblos originarios.

Asimismo, el grupo Caporales San Simón, conformado por las talentosas Silvia Cruz y Jessica Delgado, fue el primero en cautivar a la audiencia con su danza. A través de sus coreografías y música, estas artistas expresaron la tradición de los caporales, una manifestación folclórica que rinde homenaje a la lucha de las comunidades oprimidas.

Silvia Cruz, quien fuera paciente del Hospital en su infancia, no pudo ocultar su emoción en este retorno a la institución que marcó su vida: “No encuentro palabras cuando vuelvo a este lugar. Este Hospital me abrió las puertas y me ofreció la mejor atención para mi enfermedad. No dejo de agradecer a las y los profesionales que me acompañaron”, expresó con gratitud Silvia.

Posteriormente, el escenario se llenó de energía con la presentación de Tinkus San Simón Argentina, cuyos movimientos rítmicos evocan la fuerza y valentía de una danza que trasciende el tiempo y promueve los valores de tolerancia y respeto. “Tinku”, término quechua que significa “encuentro”, tomó un significado especial en esta jornada intercultural, donde se buscó visibilizar la esencia de la danza como un medio de fraternidad y entendimiento.

Este evento adquiere una relevancia especial, dado que desde el año 2010, en Argentina, se conmemora cada 12 de octubre el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Un día destinado a la reflexión, el encuentro, el diálogo intercultural y el respeto hacia los pueblos originarios. En este sentido, el Hospital Garrahan se ha convertido en un espacio emblemático donde la diversidad cultural se celebra, se respeta y se comparte, dejando una huella imborrable en la memoria de todos los presentes.

