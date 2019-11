Diputados avanza con la Ley de Alquileres

now playing

now playing

now playing

now playing

Se abrió una nueva convocatoria para avanzar con el proyecto de Ley de Alquileres.

Si bien el gobierno lo había anunciado oportunamente, aun no se había llevado al Congreso. Por eso ahora intentarán que se unifiquen los proyectos presentados por los diputados Felipe Solá, Agustín Rossi y Daniel Lipovestzky.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados convocó a que se realice una sesión para el miércoles, con la idea de que se pueda dictaminar en base a los diferentes proyectos presentados por los tres diputados: Felipe Solá, Agustín Rossi y Daniel Lipovestzky.

El Diputado Lipovestzky, que no renueva banca el 10 de diciembre señaló que “En principio, los tres proyectos son muy parecidos y el consenso está muy cerquita. Hay temas que estamos tratando de resolver, pero los tres van por el mismo sentido que es evitar los abusos que sufren los inquilinos y resolver la actualización del canon locativo y el tema de las garantías”. Y agregó que “Mi compromiso con este tema lo voy a seguir hasta que me vaya. Es importante dar media sanción ahora para que quede un camino más andado y que llegue al Senado. Quedan 20 días”.

Entre las coincidencias que tienen los tres proyectos de ley que intentarán unificar, está la posibilidad de no pedir al inquilino más de un mes de adelanto, alargar hasta tres años el plazo de los contratos y actualizar los alquileres mediante un índice que combina la evolución de precios (IPC del Indec).

En cambio, las diferencias que existen tienen que ver con los montos a partir del cual se actualicen con un nuevo índice. El proyecto de Lipovetzky pide que el monto sea de $43.000, mientras que los proyectos de Rossi y Solá sostienen que debe ser a partir de los $87.000.

Por su parte, Alejandro Bennazar el Presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) explicó que “Las cámaras inmobiliarias no estamos convocadas. No estamos de acuerdo que se trate una ley sin tener en cuenta las áreas técnicas. Estamos de acuerdo en discutir el tema en una mesa de trabajo y llegar a un resultado más consensuado. Lo que no estamos de acuerdo es la intervención en nuestra profesión con la eliminación de los honorarios de parte de una de las partes que contrata, que son los inquilinos”.

Al ser consultado el Titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz dijo que “La verdad que no podemos crearnos muchas expectativas. Primero necesitamos el quórum en un marco donde Lipovetzky está llevando adelante el tratamiento del proyecto por cuestiones personales. Segundo, si hay quórum y dictamen tiene que votarse en Diputados antes de que cambie la conformación del Congreso, porque si no se cae”.

“Ya sabemos que logramos consenso en el oficialismo y en la oposición. Vamos a tener ley de alquileres en Argentina pero veremos si es ahora o con el próximo Gobierno”, finalizó Muñoz.

(7)