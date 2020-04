Desde el miércoles será obligatorio usar tapabocas en la ciudad

now playing

El Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que será obligatorio el uso de tapabocas dentro de locales comerciales y en el transporte público, para clientes y trabajadores, a partir del miércoles 15 de abril a la 0 hora.

Por otra parte, se prohíbe la comercialización, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de “barbijos N°95 a cualquier persona que no acredite ser profesional o personal del servicio de salud y a las personas jurídicas que no tengan por objeto la prestación de ese servicio”, según explica el documento. Esto significa que los barbijos profesionales quedarán para uso exclusivo de trabajadores y trabajadoras de la salud.

Por esto es que el Gobierno porteño recomienda el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en cualquier otro ámbito o lugar diferente a los mencionados anteriormente, y puede ser de realización casera.

En la conferencia de prensa de esta mañana de Larreta, así lo confirmaba: “Toda medida que podamos tomar para evitar la propagación del virus la vamos a tomar. Dos de cada tres personas que tiene coronavirus no presenta síntomas, pero igual contagia. Para evitarlo, todos tenemos que actuar como si tuviésemos el virus, usando tapabocas cuando salimos de casa”.

Como parte de una campaña para el uso de este elemento, hoy se verá a todas las estatuas y monumentos con un tapaboca.

La decisión de hacer obligatorio el uso de barbijos, “parte de la comprobación de que dos de cada tres personas que se contagian no presentan síntomas. O sea que no saben que lo tienen. Pero contagian. Por eso es tan importante el uso de tapabocas para cuidar al resto. Insisto con el término tapabocas: los barbijos profesionales tenemos que guardarlos para los profesionales del sistema de salud“.

Larreta además hizo referencia acerca de la polémica que se generó a partir de los dichos del Presidente, sobre la posibilidad de salir a correr. “No se puede. En una ciudad con la densidad que tiene CABA es imposible controlar que cada persona se quede en las cuadras alrededor de su casa. Acá vamos a ser muy estrictos”.

Diego Santilli, ViceJefe Porteño, manifestó que “el que va a comprar a un comercio tiene que taparse la boca. El que trabaja en un almacén o comercio habilitado se tapa la boca, pero también el que entra. Así entre todos contribuimos a la no propagación del virus”. Y agregó: “Si no tiene tapabocas no le vamos a permitir que suba al colectivo”.

En la misma conferencia de prensa, el ministro de Salud, Fernán Quirós, remarcó con énfasis, que “la máscara de soldador no reemplaza el tapabocas –y nariz- casero. El tapabocas impide que la persona enferma contamine o contagie a una persona sana. La máscara sobre todo protege los ojos, no es tan eficaz en la zona del mentón. Si querés protegerse de un potencial enfermo, la forma más adecuada es usar las dos cosas. En la calle, la forma más correcta es tapar boca y nariz”.

