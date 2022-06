Denuncian que el certificado ambiental del “Distrito Joven” se otorgó sobre un proyecto “inexistente”

now playing

Pese a que “se desconocen las obras a realizar, sus emplazamientos precisos y los usos que les darán los futuros concesionarios”, el Observatorio del Derecho a la Ciudad informó que el gobierno porteño obtuvo un informe positivo sobre ese sector de la zona norte de la Ciudad.

En las últimas horas se supo que el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) advirtió que el certificado de aptitud ambiental otorgado a la iniciativa del gobierno porteño para la construcción del “Distrito Joven” en la Costanera Norte se otorgó sin tener el pliego del proyecto y que “se desconocen las obras a realizar”.

El Observatorio emitió un comunicado donde aclaró: “La consultora que realizó el estudio de impacto ambiental y la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad de Buenos Aires (APRA) admiten que desconocen la totalidad de las obras a realizar, sus emplazamientos precisos y los usos que les darán los futuros concesionarios”.

Sin embargo, el certificado fue publicado en el Boletín Oficial porteño el 31 de mayo último, mediante la resolución 124/APRA/22 con la firma de la APRA. Según se indica, el estudio de impacto ambiental, en tanto, fue realizado por la consultora Ecogestionar.

El ODC agregó: “Con esta autorización, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene luz verde para consolidar la privatización de alrededor de 14 hectáreas de la Costanera Norte para boliches y locales gastronómicos”.

Cabe señalar que el “Distrito Joven” es una propuesta de las autoridades del gobierno porteño que fue aprobada en la Legislatura local en 2018 y abarca cinco sectores de la Costara Norte, los cuales comienzan en el Parque de la Memoria y finalizan en Costa Salguero, con unos 7 kilómetros de extensión en total, pasando frente al Aeroparque metropolitano.

El “Distrito Joven” tiene una extensión de 73 hectáreas, de las cuales 14 serán concesionadas hasta por 10 años a privados.

A su vez, en febrero de este año el gobierno porteño realizó una Audiencia Pública para analizar cuatro de los cinco sectores del proyecto, ya que se excluyó el predio Costa Salguero.

En los cuatro días que duró la audiencia tuvo más de 200 inscriptos. En ese entonces, una de las principales críticas fue que no se había hecho público el proyecto en su totalidad, si no solo fragmentos, por lo que no se podía analizar con precisión cuál sería el alcance de las obras de infraestructura y viales planificadas.

En este sentido, el Observatorio del Derecho a la Ciudad advirtió: “La estrategia del gobierno de la Ciudad consiste en que, al no haber proyecto, se deja a futuro la evaluación de cada uno de las concesiones, lo cual va en contra de la exigencia de realizar un estudio de impacto ambiental estratégico, acumulativo e integral de la Costanera”.

La resolución de APRA, por su parte, dice que “de la información suministrada (por el Gobierno de la Ciudad) no surge que se encuentren adjudicadas la totalidad de las concesiones, motivo por el cual el titular del proyecto no brindó más información de las obras a realizarse en los distintos sectores que componen el Masterplan”

