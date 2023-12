<strong>Cómo operarán los Puntos Verdes en el feriado del 8 de diciembre</strong>

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana informa que, debido al feriado del 8 de diciembre, se suspenderá la atención personalizada en los Puntos Verdes. En consecuencia, se establecen modificaciones en el depósito de reciclables para ese día.

En este sentido, los vecinos y vecinas podrán dejar sus materiales reciclables directamente en las bocas de recepción de los Puntos Verdes las 24 horas del día, el 8 de diciembre. No obstante, es importante tener en cuenta que, durante este período sin atención personalizada, no se permitirá depositar aceite vegetal usado, pilas, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, ni botellas de amor. Además, las composteras ubicadas en los Puntos Verdes no estarán abiertas, por lo que no se podrán dejar ni llevar residuos orgánicos. Estas medidas garantizan un funcionamiento ordenado y respetuoso del medio ambiente en la Ciudad.

Asimismo, el resto de los días, los Puntos Verdes continuarán con su atención habitual, brindando a los ciudadanos la posibilidad de depositar sus reciclables de manera responsable.

Por su parte, se enfatiza que no se deben dejar bolsas con residuos orgánicos alrededor o fuera de las composteras, para mantener la limpieza y el orden en los espacios destinados al reciclaje.

En cuanto al horario de funcionamiento regular de los Puntos Verdes, se recuerda que estos están abiertos de martes a viernes de 14 a 19 horas, y los sábados de 10 a 18 horas. Fuera de este horario, los vecinos y vecinas pueden dejar sus reciclables en las bocas de recepción, las cuales están disponibles las 24 horas del día.

En este contexto, resulta fundamental recordar la variedad de materiales que los Puntos Verdes reciben, incluyendo pilas, aceite vegetal usado (en botellas de plástico cerradas), cápsulas de café, bolsas de comida para perro, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y botellas de amor. Sin embargo, es crucial respetar el horario de atención para estos materiales y, en el caso de los residuos orgánicos, dejarlos los jueves de 14 a 19 horas. Asimismo, algunas composteras comunitarias ubicadas en determinados Puntos Verdes permiten la disposición de restos orgánicos.

