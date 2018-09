Barrio de Once : entre el comercio y el olvido por las noches

now playing

El barrio comercial por excelencia donde el movimiento es parte del día y el peligro de la noche. Dos caras de una misma moneda que se funden para dar origen al barrio de Balvanera. Itinerario de sus espacios olvidados.

El barrio de Once tiene dos facetas. El movimiento, el comercio y las vidrieras coloridas, las ofertas del día y la exposición del precio forman su cotidianidad. Sin embargo cerca de las 19hs comienza el éxodo y con ella la transformación

Las calles llenas de comerciantes se transforman en una boca de lobo dónde solo asecha el peligro y el coraje de salir a la calle en altas horas de la noche.

La Avenida Pueyrredon , la preferida de los buscadores de ofertas se oscurece y silencia desde las 19hs para convertirse en una de las zonas más peligrosas y abandonas de la Ciudad, una suerte de clásico policial en el que todo es posible.

Una de las tragedias que marcó profundamente a la colectividad judía parece disimularse de día pero de noche se reviven sus estallidos, y las calles parecen reclamar sus muertos.

No solo la tragedia de la AMIA marca el llanto doloroso del barrio. En ese perímetro de 80 manzanas que circundan el barrio también ocurrió el incendio de la Republica Cromañón. Doscientas setenta y nuevo muertos en total. Casi la mitad de los caídos en Malvinas.

La Plaza Miserere es una de las más peligrosas de la Ciudad de Buenos Aires. Vivir cerca de ella es encontrarse con un escenario nocturno de abandono, injusticias, robos, prostitución y drogas.

Un escenario transformado y hasta inverso de lo que se ve de día donde a pesar de las cámaras de seguridad reina el desorden de un mundo totalmente alejado del paraíso.

La zona de once es ese espacio donde se alojan generalmente los extranjeros y se vuelve tierra desconocida para los argentinos.

“Once de día es el Hong Kong de la Ciudad. Un lugar comercial donde se encuentra lo que no hay en ningún otro lugar. Si no hay acá, no existe”,explica un comerciante judío.

Once no es solo comercio y peligro. También es el reflejo de la historia en sus templos, escuelas tradicionales como el Talpiot, organizaciones como la Sociedad Hebraica y Macabi, además de los numerosos comercios de tela y ropas que caracterizan la zona.

Once ese lugar donde peruanos, coreanos y judíos conviven en una especie de hermandad en tierras extrañas,donde supieron hacerse espacio y conocen las miserias del once y sus dos caras.

