Caballito: vecinos se movilizaron contra el parque lineal de Honorio Pueyrredón

Ayer vecinos del barrio de Caballito volvieron a protestar contra el proyecto del gobierno porteño en vísperas a la audiencia pública a la que fue convocada por las autoridades de la Ciudad luego de los fallos judiciales que le fueron adversos.

Un nuevo semaforazo con los vecinos como protagonistas para pedir la cancelación definitiva del proyecto de “Parque Lineal” que las autoridades de la Ciudad comenzaron a realizar en la avenida Honorio Pueyrredón. La movilización se realizó en el Monumento al Cid Campeador de cara a la audiencia pública que el Gobierno de la Ciudad, a través de la Comuna 6, finalmente convocó luego de los fallos judiciales que lo obligaron a paralizar la obra comenzada.

La audiencia pública será el 30 de junio que a partir de hoy abrió la inscripción online para que los vecinos puedan anotarse. En este parate de la obra, las organizaciones vecinales denuncian que la zona de la obra interrumpida quedó abandonada y es “un verdadero desastre: el Gobierno de la Ciudad apunta a que el lugar se caiga para decir que la culpa la tenemos los que protestamos”.

Por su parte, Gustavo Torchinsky, integrante de S.O.S Caballito, agrupación que presentó la acción judicial que derivó en el freno a las obras, ratificado también por la Justicia de Cámara, y dijo: “No nos vamos a quedar sin movilizar. Esto seguramente irá para largo pero los vecinos y vecinas ya le dimos un golpe muy fuerte a la política de ‘transformar’ la Ciudad”.

El semaforazo de los vecinos se llevó a cabo ayer miércoles por la tarde, en el sitio en el que el gobierno de la Ciudad comenzó las obras y luego debió interrumpirlas.

En este sentido, cuando se anunció el proyecto, las organizaciones vecinales plantean que el proyecto solo provocaría complicaciones de tránsito en la zona y no agregaría una cantidad significativa de espacios verdes. En el anuncio oficial, el propio Gobierno de la Ciudad informó que la obra sumaría “casi una hectárea” de espacios verdes al barrio.

En el último fallo, los jueces de la Sala N° III de la Cámara de Apelaciones porteña consideraron que el oficialismo debió haber aprobado una ley para habilitar la creación de lo que el Código de Tránsito y Transporte cataloga como “calle de convivencia”, por lo que ahora el Ejecutivo debería remitir un proyecto a la Legislatura si quiere continuar con la obra.

Mientras tanto, ahora el gobierno de la Ciudad convocó por primera vez a los vecinos a la instancia de participación de la audiencia pública. Lo hizo por medio de la presidencia de la Junta Comunal 6, que emitió una resolución para llamar a la audiencia presencial a realizarse en la confitería “El Greco” a partir del próximo 30 de junio a las 19 horas. La inscripción iniciará hoy jueves y finalizará el viernes 24.

A su vez, Torchinsky, dijo que “esta audiencia es lo que tendrían que haber hecho desde la primera instancia. Ahora la convocaron desde la Comuna pero no pasó por la Junta Comunal, eso está mal”. Además del hecho de que la convocatoria no haya pasado por la vista de los comuneros, el integrante de S.O.S Caballito indicó que “a los vecinos también les hace ruido el lugar en que se hace, es un bar emblemático que no es grande y tampoco hay cómo corroborar que los que se inscriban van a poder hablar”. Así y todo, el vecino señaló que la audiencia “está convocada y como asamblea vamos a inscribirnos, vamos a ir y a exponer”.