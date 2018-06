Deserción en las Universidades Públicas: Una problemática seria

now playing

Solo 30 de cada 100 alumnos completan sus estudios universitarios. Un problema típico de los claustros públicos del país cuyas razones no parecen ser muy obvias.

Según un reciente estudio internacional de estudios solo 30 de cada cien alumnos logran finalizar sus estudios universitarios. Muchos abandonan antes, otros se cambian a universidades privadas y una tercera parte ni siquiera pasa el CBC.

Una meta difícil y cada vez más alejada de la realidad de los argentinos más jóvenes que ilusionados con un futuro mejor y las posibilidades de acceder a una educación universitaria gratuita se embarcan en un camino sinuoso o complicado.

Que la misma sea gratuita no significa que sea accesible en muchas ocasiones.De cada 100 estudiantes que se inscriben en las universidades argentinas, 74 no llegan a graduarse en las estatales y 58 no concluyen sus estudios en las de gestión privada, según datos del último informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano.

En total, apenas 30 de cada 100 alumnos completan sus estudios, mientras que en otros países de la región los números son más alentadores.

En Brasil por ejemplo esta proporción llega a 50; en Chile, a 60, y en México, son más de 60 los estudiantes que cumplen con el sueño de obtener su diploma.

Las cuestiones del porque en Argentina la situación en los claustros públicos y la deserción es una permanente todavía resulta una incógnita para muchos sectores.

Mientras el debate está entre la incapacidad del alumnos de cumplir con exigencias elevadas típicas de las Universidades y la falta de responsabilidad de parte de éste, muchos otros atribuyen responsabilidades a los gremios y a la politización de las Universidades.

Un poco más lejos, tanto en el mapa como en los resultados académicos alcanzados, figuran países como Japón, donde nueve de cada diez estudiantes concluyen sus carreras de grado y donde el porcentaje general de alumnos que concluyen la universidad con éxito es del 80%.

La eficacia de la graduación en todo el sistema universitario viene disminuyendo”, advierte Alieto Guadagni, director del CEA, y apunta contra las falencias del colegio secundario.

La pelota de responsabilidades todavía sigue girando pero las respuestas no llegan. La realidad es que el sistema educativo argentino necesita una reforma rápida.

“El mayor drama está ahí, lo que se deja de aprender en la escuela secundaria no se recupera en la universidad, y cuando uno observa a los chicos de 5º año están más preocupados por decidir si se van a Cancún o a Bariloche que por cualquier otra cosa”.

“Por supuesto que allí no radica el eje del problema, pero si existiera un examen de graduación secundaria la situación podría mejorar”, señala Guadagni en su afán de proponer nuevas modificaciones que permitan nivelar los conocimientos.

