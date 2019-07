Subí que te llevo… ¡pero esta vez manejamos nosotras!

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Comenzó en Escocia el Relevo Mundial de Mujeres en Moto, y para conocer más acerca de este evento, iniciado en febrero, y del que participan 90 países, charlamos con Soledad Ojeda, psicóloga-sexóloga de 33 años, y apasionada por las motos.

Periodista: ¿Que es el RELEVO MUNDIAL DE MUJERES EN MOTO?

Soledad Ojeda: WRWR (se lee “wor-wor”) es un relevo de motociclistas femenino global que involucra a mujeres que pasan una “batuta” a través de “postas” en un viaje alrededor del mundo, llevando un mensaje de unidad, hermandad y visibilizando el enorme potencial que las mujeres conquistan día a día arriba de las dos ruedas. En nuestro continente: Chile le pasa la posta Argentina y Argentina a Uruguay. El inicio del Relevo en Argentina será el 30 de Noviembre al 6 de Diciembre de 2019. En Buenos Aires estaremos el 4 de Diciembre con un gran evento en el Obelisco.

P: ¿Cuál es el objetivo?

SO: Tiene 3 objetivos fundamentales: Encender una hermandad global de mujeres inspiradoras para promover el coraje, la aventura, la unidad y la pasión por el motociclismo desde todos los rincones del mundo. Que la industria visualice a las mujeres en los deportes de motor y también inspirar a mujeres en todo el mundo a experimentar otro tipo de aventuras en diferentes estilos de motos. Nuestro lema:

“Sé audaz, sé aventurera, demuestra tu coraje”

P: ¿Quién o quiénes lo crearon?

SO: Su fundadora, Hayley Bell, ha creado un equipo de entusiastas de diferentes países que comparten su pasión por andar en moto y juntas trabajamos para asegurar que el evento haga historia. Se designan Embajadoras en cada país para llevar adelante la concreción del relevo y en Argentina la embajadora es Marcela González (“Chela”).

P: ¿Cuántas mujeres participan?

SO: Actualmente ya son más de 14 mil inscriptas. En nuestro país, la inscripción será en Septiembre, en la página www.womenridersworldrelay.com

P: ¿Quién te transmitió esta pasión?

SO: Mi marido, Diego, motociclista de toda la vida, fue quien un día me dijo “sueño con rodar con vos, cada uno en su Harley…” y gracias a esa idea y su empeño fue que tuvimos la oportunidad de que yo tuviera mi primera moto, una Harley Sportster 883.

P: ¿qué les dirías a quienes creen que la moto es “cosa de hombres”?

SO: Generalmente lo escuchamos de la cultura colectiva masculina. A las mujeres no nos importa ensuciarnos, hacer fuerza, renegar y o destinar nuestro dinero a las motos, no nos achica asumir riesgos, con lo cual este escenario nos promueve a situarnos en un nivel de equidad de género en cuestión de deportes de motor.

P: ¿Qué le dirías a las mujeres para que se animen a participar de este RELEVO MUNDIAL DE MUJERES EN MOTO?

SO: Anímense, desafíen sus límites, atraviesen sus miedos y sean parte de este suceso sin precedentes. ¡Hagamos historia chicas!

(34)