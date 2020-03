Sebastián Perdomo, Presidente de la Comuna 5: “El desafío de los próximos cuatro años son los espacios públicos, el tránsito y la seguridad”.

Periódico Nuevo Ciclo tuvo la posibilidad de entrevistar en exclusiva al Presidente de la Comuna 5: Sebastián Perdomo. Un joven de 32 años, casado con Carla, médica cirujana, que viven en el Barrio de Almagro.

Estudió Relaciones Internacionales en la UCA, Universidad Católica Argentina, con la idea de desempeñarse en el área diplomática.

Nos recibió en su oficina de la Comuna, ubicada en la calle Carlos Calvo 3307, donde pudimos charlar de todo, ya que con mucho entusiasmo y muy buena predisposición, Sebastián contestó a todas nuestras preguntas.

Periodista: Gracias por recibirnos Sebastián. ¿Contanos cómo fue que comenzaste a interesarte por la política?

Sebastián Perdomo: Bueno, si bien estudie Relaciones Internacionales, con la idea de dedicarme a la diplomacia, cambié de opinión en el 2do año de la carrera en la universidad, cuando formé parte del Centro de Estudiantes. Ahí empecé a entender un poco más de política, la realidad social y los desafíos que había en la Argentina y rápidamente pensé que el servicio al cual me tenía que dedicar no era el comercio exterior, sino el público y en mi país. Ahí empecé a trabajar junto al Diputado Nacional Esteban Bullrich en el 2008. Toda mi experiencia laboral fue en el sector público. Empecé trabajando en el Congreso Nacional, después en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en el Ministerio de Modernización, en el Ministerio de Transporte, en la Jefatura de Gabinete. Mi última experiencia fue en el Ministerio de Transporte de la Ciudad. Hasta que el año pasado me surge este desafío de trabajar para el barrio, como presidente de la comuna. Lo que me pareció espectacular.

P: ¿Cuáles son las tareas de una comuna?

S.P.: Las comunas tienen muchísimos años. La ley de Comunas data del año 1996, y tiene ciertas competencias muy claras. Algunas cosas son exclusivas de las comunas y otras son concurrentes. Esto significa que trabaja en conjunto con otras áreas de gobierno. Pero las tareas exclusivas de la comuna son el mantenimiento de los espacios públicos, por ejemplo las plazas, el arbolado. En este caso, la poda lleva todo un ciclo anual que se va realizando. Aunque también puede venir algún vecino a solicitar, por algún problema, la extracción de un árbol y lo hacemos en coordinación con el equipo de ingenieros agrónomos que tenemos. En junio, julio y agosto es la poda de árboles de la Ciudad, ya que no se puede hacer en cualquier momento del año, tiene que ser en invierno. Por otro lado, lo que hacemos en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la inspección del espacio público, por ejemplo: la ocupación de los espacios públicos y el tránsito.

Además cabe destacar que las comunas son sedes de muchísimos servicios y trámites. Aquí, en la comuna 5, nosotros tenemos 13 servicios diferentes de gobierno, que en realidad son servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero que lo traslada a las comunas para tenerlo cerca de los vecinos. Acá funciona el área de Licencias de conducir, el Registro Civil. No es que la comuna casa a los matrimonios, sino que el Registro Civil funciona dentro de la comuna.

P: ¿Cuántas personas pasan diariamente por esta comuna?

S.P.: Nosotros, en la comuna 5 tenemos aproximadamente tres 600 y 800 personas que se acercan diariamente a hacer algún tipo de trámite, a hacer un reclamo. Por ejemplo, los trámites que más se realizan en esta comuna son la inscripción de bebés recién nacidos, casamientos y tramitar el registro de conducir. Es más, te cuento que de las 15 comunas que hay en la Ciudad de Buenos Aires, esta es la 2da en cuanto a la mayor cantidad de trámites. Aquí se hacen aproximadamente 140 mil trámites por año. Esto se logra porque tenemos un muy buen nivel de atención.

P.: Además de las actividades y servicios que da puntualmente la comuna, ¿tienen la posibilidad de presentar proyectos nuevos?

S.P.: Claro, si la comuna quiere, puede presentar proyectos de ley.

La Junta Comunal, de la cual soy el presidente, tiene varias facultades: una de ellas es proponer proyectos de ley a la legislatura. Te doy un ejemplo: si vemos la necesidad de expropiar un inmueble para hacer una escuela, se puede mandar el proyecto a la Legislatura. También se puede hacer una consulta popular si queremos, para que los vecinos opinen en determinados temas. Llamar a una audiencia pública. La Junta Comunal tiene muchas facultades propositivas que se tienen que aprovechar, dada la cercanía que tenemos con los vecinos. Primero uno tiene que tener aprobado el presupuesto, para después llevar adelante esos proyectos y todo esto se hace en coordinación con el Gobierno central y con la Legislatura, que es quién vota por el proyecto. De hecho, de esta manera se hicieron muchos proyectos, como el nuevo patio de juegos que está en la calle Sánchez de Bustamante. Esa propuesta surgió escuchando a los vecinos sobre qué es lo que faltaba en el barrio de Almagro. Y espacios públicos es una de las cosas que más tenemos que seguir buscando dentro de la comuna. Del BA Elige también salen propuestas muy interesantes.

P: ¿Qué es y cómo funciona el BA Elige?

S.P.: Es una enorme herramienta que tienen los vecinos. Es una forma de votación sobre una propuesta o proyecto. Por ejemplo, hay un presupuesto para ser destinado a un determinado proyecto. Entonces los vecinos sugieren diferentes propuestas y después lo votan. El proyecto más votado se lleva adelante. Así fue que se hicieron las postas saludables de Almagro y los murales que hay en la plaza de Boedo. Y son propuestas directamente de los vecinos y se hace todos los años.

P: ¿Se hacen reuniones de vecinos con miembros de la comuna?

S.P.: Sí, claro, todo el tiempo. La verdad es que todo esto de las reuniones que se hacen entre las comunas y los vecinos es algo que exige Horacio (Rodríguez Larreta) desde el principio, y esa cercanía con los vecinos nos dan muchas herramientas. Hace unos días estuvimos reunidos con el Vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, junto a 60 vecinos aproximadamente. Ellos se pueden anotar en la página de participación ciudadana para presenciar y ser parte de estas reuniones.

P: ¿Qué es el Consejo Consultivo?

S.P.: Es un órgano de participación que se crea junto a la Ley de Comunas, tiene una entidad normativa. Allí van las asociaciones vecinales, los vecinos en particular, partidos políticos, etc., dónde se discuten temas y problemáticas de los vecinos y de la comuna. Se hacen propuestas, no toma decisiones vinculantes este órgano. Es más bien un órgano de participación y propuestas.

P: ¿Cuáles son los desafíos de cara a tu gestión, para los próximos 4 años?

S.P.: Los desafíos de la comuna para los próximos 4 años, en principio los separo en dos: por un lado lo que tiene que ver con toda la comuna (Boedo y Almagro) y por otro lado los desafíos de cada barrio, porque cada uno de ellos tiene su identidad. Y cada barrio tiene su problemática. Pero en líneas generales un desafío es el espacio público. Es muy difícil encontrar oportunidades para generar espacio público, ya que es una comuna muy densamente edificada, y no hay grandes baldíos para poder hacer una plaza, por ejemplo. Como si pasó en la Plaza Boedo, encontramos un lugar apto y lo hicimos. En Sánchez de Bustamante al 700 encontramos un predio intrusado, se logró liberar, se dio subsidio a las personas que estaban viviendo ahí, se les resolvió el tema habitacional y social, y ahora es un patio de juegos. Otro desafío es el tema del tránsito, pero especialmente el tema del estacionamiento. Algunas personas estacionan en lugares que no está permitido. Y eso se modifica con educación, control y alentando otro tipo de movilidad como la ecobici. El tema de la seguridad es un desafío también. Vamos a seguir trabajando fuertemente en ese tema, a través de puestos de seguridad y cámaras.

P.: Última pregunta Sebastián: ¿Cómo te ves dentro de 15 años?

S.P.: En lo personal definitivamente con hijos, y en cuanto a lo profesional seguro continuando con esta experiencia en el sector público, ya que la tarea es interminable, en cualquier área, pero estoy seguro que siempre hay cosas por aprender y reafirmo cada día este compromiso para que las cosas cambien.

Elizabeth Machado

Instagram: @machado.eli

(49)