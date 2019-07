Lorena Paola: Una Chica de New York

Nuevo Ciclo tuvo el honor de entrevistar, de manera exclusiva, a esta gran artista que canta, baila, actúa… y todo lo hace muy bien: Lorena Paola

Periodista: ¿Vuelve el espectáculo “Chicas de New York”?

Lorena Paola: Si, vuelve la tercera temporada el 3 de septiembre. Estuvimos el año pasado con este espectáculo con un éxito impensado. Y este año empezamos la segunda temporada y nos fue muy bien también, por eso ahora se reestrena en el Teatro Multiescena, Av. Corrientes 1764, los miércoles a las 20 hs. No quiero dejar de mencionar a mis compañeras: Julieta Gelmini, Denise Depauli y Noli Rodríguez

P: ¿Para aquellos que aún no la vieron, contanos de que se trata?

LP: Esta comedia musical está basada en las 4 chicas de Gardel: Mary, Betty, Peggy y Julie, pero es una versión libre de la vida de unas de las chicas, Julie, que está en busca de su padre, entonces viaja de New York a Bs. As. a buscarlo, y sus amigas la acompañan. Y habla de la amistad, que es casi familia, complicidad, el primer amor inocente y puro que encuentra Julie en Bs. As. y se van cruzando otros personajes. A mí me toca actuar nuevamente con Marcelo Duran, un gran actor, cantante y bailarín que hace mucho que lo conozco y que es que quien lleva la obra como un hilo conductor. Esta obra te hace reír, llorar, emocionar. Con gran despliegue coreográfico. Un elenco maravilloso. Con un gran compañerismo, muy unido, cosa que no siempre sucede.

P: ¿Estás debutando como directora?

LP: Si, es estoy debutando como directora con MAMBO ASTRAL, es un unipersonal que nace con una inquietud de una actriz que, como yo, estudió astrología. Y de pronto me llegó este desafío, dirigir este unipersonal. Después de 40 años de actuar, encontré esta nueva faceta que me hace muy feliz. Este unipersonal ya estuvo 20 y 27 de julio y ahora estará el 3 de agosto a las 19 hs por ahora, en el Club Borges, que queda en Borges 1975. Es una apertura de todos los lugares donde iremos con este espectáculo.

LP: Además de actuar, cantar, bailar y dirigir, también estas a full con el fitness.

LP: Si, estoy con el fitness hace 30 años. Cuando empecé a entrenar, tuve mi gimnasio, es mi otra pasión, junto con el arte. El cuidado de la salud, además del cuerpo, es la motivación a tener una vida sana. Muchos dicen que no tienen tiempo… aunque sean 40 minutos de una caminata, una dieta equilibrada, que no significa no comer, sino tener una buena nutrición.

P: Cantar, bailar, actuar dirigir, conducir programas. ¿Cuál es la actividad que más te gusta y por qué?

LP: Cada cosa es muy diferente…pero a mí todo me provoca pasión!

P: Queremos conocer un poco más a esta sagitariana encantadora:

Un Libo: Maktub.

Una película: Leyendas de Pasión.

Una canción: no podría elegir una sola: Adiós Nonino y Can’t Take My Eyes Off You.

Una Ciudad: Miami.

Una estación del año: Verano.

¡Gracias Lorena Paola!

