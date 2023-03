<strong>La Ciudad ofrece acceso digital para los vecinos en las Sedes Comunales</strong>

Se trata de 24 Islas Digitales que se encuentran en las Sedes Comunales y tienen el objetivo de dar ayuda a los vecinos a resolver trámites por internet. A la vez, los vecinos pueden recibir ayuda de personal de atención ciudadana; en 2022 se registraron más de 200.000 asistencias a vecinos.

La iniciativa responde a una demanda cada vez más utilizada por los organismos y empresas, los “trámites digitales” que pueden generar dudas o presentar dificultades al momento de tener que realizarlos. Para estos casos la Ciudad implementó en la totalidad de las comunas porteñas la iniciativa denominada “islas digitales”. El sistema funciona con éxito en 24 dependencias de la Ciudad y el último año recibió más de 200.000 atenciones.

Con la idea de ayudar a las personas menos habituadas al uso de la tecnología, el servicio busca generar un trato de cercanía. Se trata de una isla digital en un sector delimitado dentro de las propias sedes o subsedes comunales que cuenta con equipamiento y conectividad al que pueden acceder los vecinos para realizar o aprender a realizar trámites de forma ágil y orientados por personal de atención.

Por su parte, Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, remarcó: “En el último año se abrieron ocho nuevas islas en distintos puntos de la capital; la iniciativa permite ampliar el acceso a los servicios y generar un espacio de acompañamiento y de inclusión digital para ayudar y asesorar a los ciudadanos en los trámites digitales del Gobierno de la Ciudad”.

A su vez, la funcionaria porteño dijo que este desarrollo permite resolver trámites de manera autogestiva y reducir los tiempos de espera, y destacó: “La tecnología acerca los trámites a la mayoría de los vecinos a sus hogares, pero hay personas que requieren una atención personalizada, por eso hemos creado estos espacios dentro de las Comunas. Así facilitamos a los vecinos el acceso a los trámites y servicios que provee el estado”.

Cuando un vecino llega a la sede comunal buscando asesoramiento, lo recibe el personal de atención ciudadana al que le expone qué trámites desea realizar, y luego es derivado a una computadora con acceso a los trámites del Gobierno de la Ciudad junto a un anfitrión que lo guía en la gestión. Dependerá de qué trámite deba realizar para el asesoramiento pertinente y luego el vecino se va de la sede con parte del trámite realizado y con las indicaciones sobre cómo debe continuar.

Las Islas Digitales permiten realizar gestiones, obtener un turno, hacer consultas, tramitar solicitudes e imprimir documentación y boletas. A su vez, se podrá tramitar la renovación de la licencia de conducir, solicitar partidas, consultar boletas de ABL, solicitar la beca alimentaria o tramitar el certificado único de discapacidad, entre otros trámites.

Si bien el programa cuenta con ayudantes para realizar el trámite, el objetivo no es solamente que el vecino lo finalice sino enseñarle a cómo hacerlo para que, en una futura intervención, los vecinos puedan realizarlo desde su teléfono o computadora.

En cuanto a trámites que son 100 % online, como el certificado de antecedentes penales o partidas de nacimiento, se pueden ser solicitados por primera vez a través de las islas digitales con asistencia de un ayudante. Además, los vecinos pueden imprimir en la misma sede comunal los documentos que requieran presentar.

En la actualidad el programa funciona en todas las comunas porteñas, luego de haber incorporado 8 nuevas islas en 2022. Las comunas primeras comunas en sumar este servicio fueron la 1, 8, 12 y 13, en la sede de la Secretaría de Atención Inmediata e Inclusión Social (Pavón y Entre Ríos), el Centro de Atención Vecinal IVC Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli Ex 1-11-14, la Oficina de Administración de Chacarita y las últimas comunas en sumarse fueron las en las comunas 2, 3, 4, 11.

Por su parte, Lucía Sundblad, responsable del área de Servicios Desconcentrados de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Ciudad, indicó: “Si un ciudadano no pudo realizar un trámite, no sabe cómo hacerlo o se trata de una persona mayor que no es amiga de la tecnología o no tiene los medios para hacerlo, en la isla digital encuentra ese espacio en el que poder tramitar lo que necesite, con acompañamiento y con la asistencia necesaria para hacerlo con éxito”.

