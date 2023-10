<strong>GRACIANA PEÑAFORT: “SI VOS TENÉS QUE VENDER UN RIÑÓN PARA PODER PAGAR TU CASA, NO ESTÁS EN UN ESTADO DE LIBERTAD”</strong>

La abogada y candidata a Legisladora porteña por Unión por la Patria, Graciana Peñafort, fue entrevistada en el programa de radio Barrio Caníbal, que integran Lorena Cugno, Claudio Rodríguez y Ricardo Salomón, y se transmite todos los martes de 20 a 22 horas por Radio AMEP en su canal de Youtube.

Graciana Peñafort, compartió sus reflexiones sobre la actual campaña electoral, la importancia de los candidatos y sus propuestas. Abordó cuestiones cruciales como la Ley de alquileres y el Código Urbanístico de Construcción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, discutió el papel de las redes sociales en la política, el avance de la derecha en el ámbito global y la importancia de la participación ciudadana en las elecciones.

“Creo que las campañas son un reflejo del candidato que impulsan. Está el candidato que exportaron de Vicente López y que hace campaña con nada. A Jorge Macri solo se le escucha hablar mal de Santoro. No tiene ninguna propuesta”, comentó Peñafort sobre el candidato de Juntos por el Cambio. Asimismo, sobre la postulación de Ramiro Marra a Jefe de Gobierno porteño de la Libertad Avanza, la caracterizó como una campaña de odio y descalificación “que a todo dice ´lo voy a publicar el Redes´, pero nunca dice una propuesta, sólo habla mal de la gente”.

Por otro lado, Peñafort elogió la campaña programática de Leandro Santoro, donde se han esforzado en presentar una propuesta concreta para una ciudad más justa y humana. Sobre este punto, la conductora de Barrio Canibal, Lorena Cugno, describió la cercanía de Leandro Santoro con los vecinos, destacando la importancia del contacto directo. Peñafort compartió esta opinión, afirmando que el cara a cara es más efectivo que los medios de comunicación, ya que permite entender las preocupaciones de los vecinos y transmitir el compromiso con sus necesidades.

En sus palabras, Peñafort indicó: “En época de campaña electoral tenés que transmitirle al vecino que te importa; que te importa que no pueda alquilar, que no pueda tomar el subte porque cierra, que no consiga vacantes en las escuelas, y eso se transmite cara a cara. Creo que eso es claramente el eje de nuestra campaña y por eso nos van a ver caminando, en las plazas, con los distintos sectores contándole que nosotros creemos que es posible una ciudad, además de más justa, que no responda al modelo de negocios que ha implementado el gobierno del Pro durante los últimos 16 años, y planteando algo que es muy importante y es que somos una alternativa real para un modelo que está agotado como es modelo del Pro”.

Sobre la problemática de los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Peñafort resaltó la falta de protección para los inquilinos y la necesidad de reformar el sistema: “El Banco Ciudad da créditos para reconvertir las oficinas abandonadas en el Microcentro durante la pandemia. Lo da sin ninguna condición. Esas oficinas reacondicionas para departamentos, ¿sabes adónde se van a ir? A Airbnb con alquileres en dólares que ni vos ni yo vamos a poder pagar jamás,” advirtió, y subrayó la necesidad de regulación y control en el mercado de alquileres y agregó: “Cómo puede ser que la ciudad no piense en decir, te doy el préstamo, pero que garanticen que durante los tres primeros años el inmueble lo van a destinar a un alquiler común”, cuestionó.

Sobre este tema, continuó: “Un constructor o inmobiliario llama a la Ciudad y sabe con quién hablar. Pero un pibe al que están por desalojar olvídate, no tiene con quien hablar”. En este sentido, se abordó el tema del Código Urbanístico de Construcción de la Ciudad y su impacto en el crecimiento y desarrollo de la misma. Peñafort expresó la intención de derogar dicho Código, argumentando que actualmente permite la construcción sin tener en cuenta la infraestructura necesaria para las viviendas y dijo que su primera acción en el Ejecutivo: “Nosotros garantizamos que nuestra primera medida de gobierno va a ser derogar el código urbanístico” afirmó.

La abogada también destacó su propuesta en torno a la salud mental y el impacto de la pandemia en la sociedad. La candidata a Legisladora compartió su preocupación por la falta de recursos y servicios, especialmente para jóvenes con problemas de consumo problemáticos: “Una franja etaria que fue muy afectada por la pandemia son los adolescentes y cuando van a pedir un turno a un hospital de día o para un turno psicológico, no les dan. Lo que es peor, cuando hay chicos con problemas de consumo problemáticos, no hay guardias especializadas,” señaló, resaltando la necesidad de abordar el tema de manera más integral.

El programa pasó a tocar el tema del avance de las derechas en Argentina y a nivel global. “Tenés desde a Le Pen en Francia hasta Trump en Estados Unidos. El fenómeno es global y yo creo que es propio de las épocas que hemos vivido”, explicó Peñafort y destacó la revalorización de la comodidad que ofrecen los gobiernos totalitarios en términos de reducir la necesidad de tomar decisiones.

También reflexionó sobre la importancia de entender correctamente el concepto de libertad y cómo la derecha puede ofrecer una sensación superficial de liberación al quitar la responsabilidad de elegir y explicó: “Lo que sí es que hay un avance de las derechas en términos globales, que también es una lógica, que yo no la justifico, pero entiendo que sectores de la población están hartos de tener que elegir. En un mundo globalizado tenés que elegir y eso genera mucha angustia. La derecha te da la certeza que no te va a agobiar con eso. Por eso es una libertad mal planteada, que es lo que yo le critico fuertemente al grupo de Milei. Ellos plantean libertad como si uno fuera libre. La libertad de mercado no existe; si vos tenés que vender un riñón para poder pagar tu casa, no estás en un estado de libertad. Entonces entienden mal el concepto de libertad, creyendo que hay alguien que puede quitarse el peso de decidir.”

La entrevista también abordó la Ley de Medios y la participación activa de Peñafort en su promoción. Ella resaltó el impacto positivo de la Ley al poner de manifiesto los intereses que hay detrás de los medios de comunicación y la importancia de cuestionar la información que se recibe. “Hoy ya nadie lee Clarín o La Nación o ve televisión sin saber que lo que le están diciendo no responde a un interés detrás,” subrayó Graciana celebrando los logros en la batalla cultural en ese aspecto.

El cierre de la entrevista se centró en la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la campaña y en la sensación de orfandad que muchos seguidores experimentaron después del atentado que sufrió. Peñafort indicó “me quede con una sensación que tendríamos que haber hecho más” y compartió su opinión de que Cristina se mantiene apartada para no perjudicar a Sergio Massa. Aunque algunos pueden sentir nostalgia por su liderazgo, Peñafort enfatizó la importancia de apoyar al candidato del peronismo en las elecciones y de trabajar juntos para lograr una victoria.

“Yo creo que hay que tenerlo presente y te voy a decir como lo pienso yo. Yo no me olvido de lo que dijo en el pasado Massa, también me dolieron esas cosas. Pero si Cristina se pudo sentar con Alberto Fernández, con Sergio Massa, con todos los que se ha sentado, ¿quién soy yo para demostrarme más ofendida que ella que fue a la que ofendieron?” enfatizó Peñafort y destacó la importancia de la unidad dentro del peronismo.

La entrevista con Graciana Peñafort proporcionó una visión valiosa sobre la campaña electoral, temas de importancia social y política, así como una perspectiva reflexiva sobre la unidad del peronismo para afrontar la próxima elección. Sus comentarios reflejan una perspectiva comprometida con la justicia social y la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad argentina.

