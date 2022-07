Reconocen a cuatro oficiales de la Policía de la Ciudad por su valor en el incendio de Recoleta

now playing

Todos son oficiales de la Policía de la Ciudad que trabajaron en el rescate de las personas afectadas por el incendio en el barrio porteño de Recoleta donde fallecieron cinco personas. El acto se realizó en la sede central de la Policía y fue encabezado por el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, y el jefe de la fuerza policial, Gabriel Berard.

El evento lo encabezó el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, donde se le brindó un reconocimiento a cuatro oficiales de la Policía de la Ciudad que participaron en el rescate de residentes en el edificio del trágico incendio en Recoleta, ocurrido la semana pasada, en el que fallecieron cinco personas.

La condecoración se realizó en la sede central de la Policía de la Ciudad, y asistieron también el jefe de la fuerza, Gabriel Berard, y el subjefe, Pedro Carnero.

Los policías de la Ciudad que recibieron el reconocimiento por su labor son el oficial Juan Manuel Herrera, oficial Leonardo Nahuel Godoy y oficial primero Alan Matías Malan López. Los tres trabajan en la Comisaría Vecinal 2B, y el oficial René Ángel Joaquín Lavia Bejarano, de la Comisaría Vecinal 8 C, que ingresó primero al edificio y comenzó a hacer los rescates.

En el momento del reconocimiento, el ministro D´Alessandro, señaló: “Lamentablemente en este hecho se perdieron vidas, entre ellos la de tres chiquitos, pero son muchas las vidas que se salvaron gracias al accionar de la Policía de la Ciudad, de los Bomberos de la Ciudad, del SAME, de Defensa Civil, de todo el Sistema Integral de Seguridad Pública y de Emergencias, que dio respuesta ante una tragedia de esta magnitud”.

Además, D´Alessandro mirando a los policías reconocidos les agradeció “el trabajo por el servicio que brindan todos los días, por lo cual los vecinos se sienten seguros”, y agregó, “lo demostraron con su accionar, arriesgando su propia vida para salvar las de los demás”.

Además, el ministro de Justicia y Seguridad porteño al momento de entregar las condecoraciones les dijo: “Es un orgullo que pertenezcan a la Policía de la Ciudad”.

El oficial Lavia, uno de los oficiales destacados, se encontraba de franco de servicio y de civil, pero cuando salía de la cochera donde guarda su vehículo frente al edificio del siniestro, accionó cuando vio las llamas en la parte media del edificio.

Lavia contó el momento donde corrió hacia el edificio: “Veo que se está prendiendo fuego el departamento, llamo al 911 y fui a tocar todos los timbres del edificio hasta que un chiquito me abrió y me dijo que vivía en el séptimo piso, el del incendio”. Además, continuó su relato “en el cuarto piso, ya sin luz, había una nenita sentada en la escalera y le pregunto si era la hermana y me dijo que sí, así que la saqué del lugar”.

El oficial también intentó apagar el fuego con un matafuego junto al padre de los chicos “hasta que empezaron a explotar cosas, lo agarré del brazo al señor y empezamos a salir, mientras pateaba las puertas de los departamentos para que salgan todos y en la escalera me encontré con mis compañeros. Hicimos lo que había a nuestro alcance”, concluyó el oficial Lavia.

