Elaboraron protocolos para poder abrir locales de indumentaria y calzados

A la espera de una nueva flexibilización en la Ciudad de Buenos Aires, los comercios de ropa y calzados, tienen listos los protocolos, dentro del marco de la pandemia del covid19.

La Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA), que agrupa a comerciantes porteños, está a la espera que la semana próxima, habiliten la apertura de los comercios textiles y de calzados, así como los locales de venta de cueros y maderas.

En este sentido, el Gobierno Porteño, dependiendo de la decisión del Gobierno Nacional, podría flexibilizar la cuarentena para diferentes rubros comerciales. Por esta razón, la Federación de Comercio e Industria (Fecoba) presentó ayer martes protocolos de salud que utilizarían para el momento en que vuelvan a abrir los comercios de ropa y zapaterías.

Según consignó Perfil, FECOBA realizó la presentación dentro del marco del encuentro que hubo entre funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, encabezadas por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el ministro de Desarrollo Económico, José Luis Giusti, y el subsecretario PyME, Christian Bauab.

Cabe destacar, que la decisión de flexibilizar algunas medidas en la Ciudad, quedará supeditada a lo que se resuelva mañana jueves, cuando se reúnan la funcionarios de la Ciudad, el Ejecutivo Nacional y la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de estudiar cuáles serán los pasos a seguir, dependiendo de los datos de los últimos días en la región AMBA.

Según trascendió, el plan sería que en una primera etapa reabran los comercios de cercanía, que no se encuentren sobre avenidas principales y cuyos empleados no tengan que utilizar el transporte público de pasajeros al momento de ir a trabajar al lugar.



Fabián Castillo, presidente de Fecoba, manifestó en diálogo con Perfil que “Hemos tenido un encuentro auspicioso. Creemos que están dadas las condiciones para la apertura de comercios de rubros que hasta hoy no pudieron abrir. Esperamos que en los próximos días se instrumenten nuevas herramientas“.

“Se extremarán los protocolos sanitarios en los locales para evitar que la reapertura comercial implique un retroceso en cuanto los cuidados que se exigen para evitar la circulación social del virus”, agregó el presidente de Fecoba.

Asimismo, Castillo señaló que “Desde Fecoba estamos comprometidos en el desarrollo económico, productivo, social y sanitario. Las Pymes son una de las mayores fuentes de trabajo en la Ciudad, por lo que debemos evitar que la gente pierda sus puestos”.

