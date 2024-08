<strong>Presentaron un proyecto de ley para prohibir a deudores alimentarios el acceso a eventos masivos </strong>

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El legislador porteño Juan Manuel Valdés impulsa un proyecto de ley para restringir la entrada de deudores alimentarios a espectáculos deportivos y culturales en la Ciudad. La medida busca ser una herramienta efectiva para combatir la morosidad en el pago de las obligaciones parentales.

En un esfuerzo por afrontar la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, el legislador porteño Juan Manuel Valdés presentó un proyecto de ley que prohibiría el acceso de deudores alimentarios a eventos culturales y deportivos masivos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta iniciativa tiene como objetivo implementar una nueva herramienta que afecte directamente a quienes incumplen con la manutención de sus hijos, buscando así una solución más efectiva a este problema social.

Desde 1999, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, una legislación pionera que permite inscribir e identificar a las personas que no cumplen con sus responsabilidades parentales. Según el comunicado emitido, casi 7 de cada 10 padres no convivientes en Argentina incumplen con el pago regular de las cuotas alimentarias, y más de la mitad de las madres no reciben ningún tipo de aporte del progenitor de sus hijos. Este incumplimiento ha sido considerado un acto de violencia económica y simbólica por numerosos fallos judiciales.

En este sentido, Valdés afirmó: “Esta situación es un flagelo muy grave, que afecta a los niños y niñas, y sobre todo a las madres que los tienen a cargo”. Asimismo, el legislador señaló: “Sólo en 2023, fueron inscriptas 163 personas en el registro de deudores. Es necesario que toquemos fibras sensibles en los morosos, con medidas que los afecten muy directamente. Por eso presentamos este proyecto, que tiene la intención de ser una herramienta más para buscar que quienes adeudan las cuotas alimentarias se hagan cargo y cumplan con el derecho básico de sus hijos”.

La propuesta de Valdés exige que las instituciones organizadoras de eventos culturales o deportivos pagos y de carácter masivo dispongan de controles de acceso para impedir la entrada de personas inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios. A través de una modificación a la Ley 269 del año 1999, que creó dicho Registro, se prevé que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asista en la confección de protocolos para la implementación de esta medida.

Actualmente, los deudores alimentarios enfrentan restricciones en actividades específicas, como la renovación de la licencia para conducir o la realización de viajes al exterior del país. Este proyecto busca extender tales restricciones a la asistencia a eventos culturales y deportivos, una medida que hoy solo puede ser implementada por decisión de un juez. Con esta nueva legislación, la restricción aplicaría automáticamente a todas las personas inscriptas en el registro.

“Como los tiempos judiciales en este tipo de casos pueden extenderse demasiado, se busca dar una herramienta a la Justicia y proponer una estrategia para generar consecuencias a nivel social para los deudores alimentarios. La comunidad tiene que repudiar a quienes dejan sin comida o sin escolaridad a sus hijos e hijas”, argumentaron desde el equipo del legislador.

En la misma línea, la iniciativa cuenta con el respaldo de las legisladoras Graciana Peñafort, Victoria Freire, Magdalena Tiesso y Delfina Velázquez, todas pertenecientes al bloque de Unión por la Patria. “El propósito es proveer al Estado porteño de una nueva herramienta para enfrentar la morosidad en el pago de las cuotas alimentarias, en sintonía con diversos fallos judiciales de tribunales de todo el país”, detallaron.

A su vez, el proyecto destaca la importancia de que la sociedad tome conciencia y actúe en conjunto para combatir este problema que afecta a los más vulnerables. En tanto, se espera que esta iniciativa no solo sea una herramienta legal, sino también un llamado de atención social para quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias.

(330)