Recoleta: otro médico discriminado por sus vecinos

Otro caso de discriminación de un médico por su profesión, pero esta vez se da en el barrio porteño de Recoleta.

Por lo general, los médicos y enfermeros reciben aplausos de parte de la comunidad, en forma de agradecimiento por su tarea, pero algunos vecinos no lo entienden así, y los discriminan y amedrentan, como es el nuevo caso que sucedió en Recoleta.

El obstetra discriminado escribió una carta que reza: “Abandonar a una embarazada cuando está a punto de parir es lo mismo que dejar a un paciente enfermo, es una locura. Si los argentinos empezamos a pelearnos entre nosotros, esto no tiene sentido. Cuando leía las amenazas no lo podía creer”.

Si bien, por un lado, continúan los aplausos que se escuchan cada noche a las 21 horas, en homenaje al personal de la salud que pone en riesgo su vida ante la pandemia de coronavirus, por otro lado existen casos donde reciben discriminación y rechazo.

Luego de conocerse la amenaza a una médica en el barrio de Colegiales, ahora se suma el caso de un obstetra que vive en un edificio de Recoleta.

Leandro Goñi es el jefe de guardia del Hospital General de Agudos Vélez Sarsfield y también atiende en un consultorio privado de Recoleta a mujeres embarazadas, y a partir del día que se implementó el aislamiento obligatorio y preventivo por la pandemia del coronavirus, solo recibe a pacientes que estén a punto de parir, para reducir al máximo posible la circulación de personas.

Pero esto no parece importarles mucho a los vecinos del obstetra, ya que lo amenazaron con hacerle una denuncia si continuaba recibiendo pacientes.

El Dr. Goñi publicó una carta que se hizo viral y denunció el accionar de sus vecinos, que él lo consideró como “un acto de tremendo egoísmo”. Con todo lo sucedido el obstetra escribió una carta en la que expresa: “Estamos todos tirando para el mismo lado. Abandonar a una embarazada cuando está a punto de parir es lo mismo que dejar a un paciente enfermo, es una locura. Si los argentinos empezamos a pelearnos entre nosotros, esto no tiene sentido. Cuando leía las amenazas no lo podía creer”.

El consultorio del médico está ubicado en la planta baja del edificio, esto produce que la circulación de las pacientes embarazadas dentro del edificio sea menor (no utiliza ascensor ni escaleras). A pesar de esta situación, para extremar aún más las medidas de seguridad, el doctor recibe de a una paciente a la vez una embarazada a la vez en el consultorio. Y debe asistir sola a la consulta.

El obstetra, además señaló que “Los vecinos mandaban mensajes a un grupo de Whatsapp y como hay muchos abogados me decían que me iban a denunciar. También había otros que me defendían y decían que eso era una aberración. Yo creo que el miedo hace sacar las peores cosas de algunas personas“.

