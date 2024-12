<strong>La Ciudad amplía el boleto estudiantil a estudiantes universitarios y terciarios</strong>

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La medida incluye un total de 96 viajes mensuales gratuitos para los estudiantes de educación superior, y se espera que beneficie a miles de jóvenes porteños.

Este jueves, la Legislatura porteña aprobó la extensión del Boleto Educativo que hasta ahora solo alcanzaba a los niveles iniciales. A partir de ahora, los estudiantes de las universidades públicas y privadas, así como de los terciarios, también podrán acceder a este beneficio, que les garantiza hasta 96 viajes gratuitos por mes en la red de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires.

Con 53 votos afirmativos, el proyecto de ampliación del Boleto Educativo fue aprobado tras un intenso debate que incluyó apoyo de diferentes bloques políticos, como el PRO, la UCR, la CC, Confianza Pública y el socialismo. Sin embargo, los legisladores de La Libertad Avanza se opusieron, con Ramiro Marra votando en contra y los demás miembros del bloque absteniéndose.

La nueva ley, que amplía la Ley 5.656 de 2016, no solo beneficia a los estudiantes de nivel inicial y secundario, sino también a los de educación superior, sin límite de edad. Los requisitos para acceder a este beneficio incluyen ser residente de la Ciudad de Buenos Aires y tener ingresos de hasta $1.500.000 mensuales. Además, se incrementa el número de viajes gratuitos disponibles de los 50 actuales a un total de 96, permitiendo hasta cuatro viajes diarios de lunes a sábados.

La medida, que fue impulsada por el alto costo del transporte en 2024, ha sido considerada una “conquista histórica” por los representantes del sector universitario. Delfina Velázquez, legisladora de Unión por la Patria (UP), destacó que esta ampliación permitirá que más jóvenes puedan acceder a la educación. “Es un avance significativo, una victoria para el movimiento estudiantil, que durante años luchó por este derecho”, señaló.

Mercedes Trimarchi, diputada del FIT, también celebró la ampliación del beneficio, aunque expresó algunas críticas, especialmente en relación al techo de ingresos para acceder al boleto. “A pesar de que estamos contentos con este avance, creemos que se debería eliminar el requisito de los ingresos. Muchos estudiantes de otras provincias que estudian en Buenos Aires también deberían ser beneficiarios”, afirmó.

En cuanto a los acompañantes de estudiantes menores de 12 años, el proyecto también incluyó una modificación que permitirá a los adultos que acompañen a los niños recibir una tarifa del 55% en lugar de la tarifa completa. Este cambio fue bien recibido por las fuerzas políticas, aunque algunos pidieron que se extendiera a todos los acompañantes, no solo a los de los estudiantes de nivel preuniversitario.

El legislador de la UCR, Juan Loupias, recordó la importancia de este avance al mencionar las luchas históricas de los estudiantes, como la Noche de los Lápices. “Hoy, estamos celebrando una victoria de los jóvenes, al lograr que los estudiantes universitarios puedan acceder a un beneficio que les permitirá llevar adelante su educación sin el peso del transporte público”, expresó.

Por su parte, la legisladora de UP, Claudia Neira, destacó la importancia de continuar trabajando para que el beneficio se extienda a todos los sectores, incluidos los trabajadores de la educación. En el debate en comisión, algunos sectores pidieron que se incluyera a los docentes y no docentes en la ley, aunque este reclamo no fue acompañado por el oficialismo.

La aprobación de esta medida representa un avance significativo en la política educativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se espera que beneficie a miles de estudiantes que hasta ahora debían enfrentar el alto costo del transporte para acceder a sus estudios. La ampliación del Boleto Educativo es un paso más en la consolidación de políticas públicas que buscan garantizar el acceso a la educación de manera más inclusiva y equitativa.

(178)