EFEMÉRIDES DEL MES DE AGOSTO

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

1 de agosto

El Cabildo de Buenos Aires en 1605 autoriza a Don Francisco de Vitoria a ejercer la enseñanza luego que presentara sus aranceles: un peso mensual por la enseñanza de la lectura y dos pesos por la escritura y cuentas.

1776 –

Creación del Virreinato del Río de la Plata, por el rey Carlos III de España. Pedro de Cevallos, antiguo gobernador es nombrado Virrey del Río de la Plata. El virreinato comprendía los territorios de la República Oriental, la República de Paraguay, la República de Bolivia, la República Argentina y el Estado de Río Grande hoy perteneciente a la República de Brasil, la capital era Buenos Aires

Día de la Pachamama.

Es una antigua tradición ancestral andina. La Pachamama es una deidad suprema de los pueblos originarios de la región andina del noroeste (kollas y diaguitas-calchaquíes) Se la considera la madre que engendra la vida, la nutre y la protege. El homenaje se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda ella

1907

Aparece en Buenos Aires el primer número de la revista literaria, Nosotros, dirigida por Roberto F. Giusti y Alfredo A. Bianchi

1915

Se inaugura la Estación Retiro con la presencia del presidente Victorino de la Plaza. Las obras que comenzaron en 1909 son consideradas como el más sofisticado diseño que alcanzó la tipología, las piezas para su construcción fueron fabricadas en el Reino Unido. En 2006 fue declarada Monumento Histórico Nacional.

2 de agosto

Día del trabajador gastronómico

1845 –

Muere en España, en la ciudad de Cádiz. Bernardino Rivadavia primer estadista y político que ostenta el título de presidente. Había nacido en Buenos Aires el 20 de mayo de 1780

1902

Nace Dante A Linyera poeta y periodista. Comienza su tarea a los 16 años en el periódico “La Argentina” Trabajó en “El telégrafo” y en el periódico “La Montaña” Creador de la revista “La canción moderna” Autor de la letra del tango Boedo, musicalizado por Julio de Caro y la letra de Florida de Arrabal con música de Ricardo Brignolo. Falleció poco tiempo antes de cumplir 36 años el 15 de julio de 1938.

1974

Se crea la Academia Superior de Estudios Policiales, actualmente se denomina Instituto Universitario de la Policía Federal

5 de agosto

Día de la Dirección Nacional del Antártico

fecha elegida por ser el día de Nuestra Señora de las Nieves

6 de agosto

Día del Veterinario –

fecha elegida en recordación que el 6 de agosto de 1883 se iniciaba la carrera de Veterinaria en nuestro país en el Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria en la ciudad de Llavallol, provincia de Buenos Aires con sólo 3 alumnos Chevallier, Agote y Martínez

1893 –

Nace Elías Castelnuovo, fundador e impulsor del movimiento literario popular que diera origen al Grupo de Boedo. Astuto polemista y militante anarquista que colaboró en la editorial Claridad. Fue periodista, poeta, ensayista autor de “Tinieblas”, “Malditos”, “Entre los muertos”, etc. Falleció el 11 de octubre de 1982.

1906 –

Nace el dramaturgo, compositor, autor de canciones populares Cátulo Castillo poeta, pianista. Junto a su padre Don José González Castillo son autores de “Organito de la tarde”, “El aguacero” entre muchas otras. Junto a Sebastián Piana escribe “Tinta Roja”, “Caserón de Tejas”, “Viejo Ciego”, etc. También le pone letra a obras de Aníbal Troilo como “María”, “A Homero”, “Desencuentro”, etc. Tiene cantidad de temas junto a otros músicos. Fue periodista en El Líder, El Nacional y Última hora. Presidió S. A. D. A. I. C.(Sociedad Argentina de Autores y Compositores) En el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla fue profesor, secretario, llegando a la dirección del mismo.. Falleció el 19 de octubre de 1975.

1958 – Se crea YCF Yacimientos Carboníferos Fiscales

1959 –

Día de la Enseñanza Agropecuaria

Desde este año 1959 el día está dedicado a la Enseñanza Agropecuaria, al Ingeniero Agrónomo y al médico veterinario

1994

Nace el ciclo “Te espero en el café” que propuso y diagramó el Sr. Carlos Kapusta. En su primera versión “Agosto Cultural” participaron en distintos cafés del barrio escritores, artistas plásticos, historiadores, médicos, actores, docentes. El primer sábado 6 de agosto se realizó en Trianón (hoy Margot) con la presencia del poeta Atilio Jorge Castelpoggi y el Profesor Julio César Fittipaldi, quienes hablaron sobre Poetas, Escritores y Artistas plásticos. El segundo sábado, el 13 en La Tacita, allí estuvieron Don José Gobello y el maestro Miguel Ángel Caiaffa quienes se refirieron a Músicos, Autores y Payadores, representándose en esta ocasión la obra de González Castillo “El retrato del pibe”, el tercer sábado 20 de agosto en el bar Florida se pudo escuchar a Don Diego Del Pino y al Dr. Horacio Roverano disertar sobra la Historia, Origen y Personajes del barrio, el último sábado 27 en Trianón de San Ignacio la Sra. Rosa María Silva y el Lic Aníbal Lomba hablaron sobre las Peñas, los Cafés y los Grupos literarios. En todos los encuentros se desarrollaron diferentes temas.

1997

Se reabre la Biblioteca Municipal Miguel Cané. La Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo y la Asociación de Amigos del barrio de Boedo descubrieron una placa recordando el paso de Jorge Luis Borges por esa casa.

2006 –

Al cumplirse este año el centenario de su nacimiento la Junta de Estudios Históricos de Boedo realizó en el café “Esquina Homero Manzi” un homenaje que contó con la presencia del presidente de la Academia Nacional de Tango Sr. Horacio Ferrer quien descubrió una placa fileteada por el Maestro Luis Zorz.

7 de agosto

1670 Día de San Cayetano santo protector del pan y del trabajo.

1779 –

Se crea la Casa de Niños Expósitos, institución que prestaba servicios a los niños huérfanos, pasó a llamarse luego Casa Cuna y actualmente es el Hospital de Niños Pedro de Elizalde.

1821 –

Se da el nombre de Av. Belgrano a la calle en que nació y falleció el Gral. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano

1857 –

Nace el historiador Adolfo Pedro Carranza, fundador del Museo Histórico Nacional

que dirigió durante 25 años. Donó al museo su biblioteca de más de 8.000 volúmenes

1936 – Se inaugura el teatro Opera de Buenos Aires.

9 de agosto

Día del Maestro de Educación Especial

1822 –Comienza a funcionar en Buenos Aires la Facultad de Ciencias Médicas (con tres cátedras)

10 de agosto

1878 Nace Alfredo Palacios . Abogado de los humildes y autor de leyes protectoras del trabajador, el niño y la mujer obrera, fue el primer diputado socialista de América. Murió en Buenos Aires el 20 de abril de 1965.

1886

Comienza a funcionar el Registro Civil de la Ciudad de Buenos Aires aplicando la Ley 1.565 empezando a registrar los nacimientos, defunciones y casamientos.

1912 –

Creación de la Escuela de Aviación Militar, el presidente Rodríguez Peña firma el decreto por el cual se crea en El Palomar esta escuela en la que se formaron generaciones de aviadores. En 1937 se traslada a Córdoba.

1954 –

Día de la Fuerza Aérea Argentina

se establece esta fecha por ser la fecha de creación de la escuela en 1912, primera unidad aérea militar argentina.

2013

Día Nacional del Periodista de exteriores de radio y televisión por ley del Senado en memoria del periodista Gustavo Valenza fallecido ese año.

11 de agosto

1946

Se inaugura en la Capital Federal la reproducción de la Casa de Grand Bourg (Francia) donde vivió el Gral. José de San Martín

1949 –

Día del Nutricionista y Dietista en homenaje al natalicio del Prof. Pedro Escudero reconocido médico quien en 1941, creó la Asociación Argentina de Nutrición y Dietología.

2003 Las Junta de Estudios Históricos de los barrios de Boedo y San Cristóbal descubren en la esquina de Humberto Primo y Sánchez de Loria

un carapantalla recordando al Teatro Libre Florencio Sánchez, que funcionara en esa esquina.

12 de agosto

Día del trabajador de televisión

1792 Inauguración de la Iglesia de San Juan Bautista y Convento de Nuestra Señora del Pilar

de Zaragoza de la Regla de Santa Clara y Constitución de Santa Coleta.

1806 – Reconquista de la Ciudad de Buenos Aires. Los ingleses desembarcan en Quilmes, son 1500 hombres al mando de Guillermo Carr Beresford, luego de varios días son rechazados por Santiago de Liniers y sus milicias populares, ante quienes se rinden.

1821

Se funda la Universidad de Buenos Aires en el templo de San Ignacio siendo su rector el presbítero Antonio Sáenz.

1963 – Es robado del Museo Histórico Nacional el sable corvo del Gral. Don José de San Martín

1999

Día Internacional de la Juventud instituido por las Naciones Unidas.

13 de agosto

Día internacional de los zurdos

1931 Se crea la Academia Argentina de Letras con la finalidad de dar unidad y expresión al estudio de la lengua y de la producción nacional.

14 de agosto

1914

Muere el jurisconsulto Adolfo P Carranza, fundó la Revista Nacional y el Museo Histórico. Publicó varias obras sobre temas históricos.

1974 Muere en Buenos Aires Raúl González Tuñón poeta, periodista, incansable viajero. En las décadas del ’20 y ’30 escribió en el diario “Crítica”. Fue crítico de artes plásticas y redactor de crónicas de viajes en el diario “Clarín” Publica su primera obra “El violín del diablo” a los 21 años. Nació el 29 de marzo de 1905 en el barrio de Once.

15 de agosto

Asunción de la Santísima Virgen María

Dia del niño

1904 –Nace en Buenos Aires Alcides Gandolfi Herrero, campeón argentino de box, periodista y poeta lunfardo, hermano de Álvaro Yunque, colaborador de Noticias Gráficas, Democracia, Crítica y Clarín. Autor de “Nocau Lírico” libro en el que reunió sus principales poemas.

1904-

Se funda la Asociación Atlética Argentino Juniors

2001 Se realizan en la Casa Balear “Jornadas sobre la historia del barrio de Boedo”,

convocados por su presidente Don Juan Marí disertaron la Sra. Rosa María Silva, y los Sres. Aníbal Lomba, Eduardo Bernal y Carlos Kapusta.

17 de agosto

1850

Muere a los 72 años el Libertador de América Gral. José Francisco de San Martín y Matorras en Boulogne Sur Mer (Francia) En 1933 por disposición del gobierno de Agustín P. Justo el aniversario del fallecimiento del Gral. José de San Martín es declarado feriado nacional

18 de agosto

1848 Son fusilados por orden de Don Juan Manuel de Rosas: Camila O’ Gorman y Uladislao Gutiérrez en Santos Lugares, provincia de Buenos Aires.

19 de agosto

1936

Se inaugura la Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional de Maestros en el entonces Consejo Nacional de Educación, la biblioteca creada el 5 de noviembre de 1884 funciona en la actualidad en Pizzurno 953, dentro del Palacio y depende del Ministerio de Educación.

1948 Se sanciona la Ley Nº 13.229 que crea la Universidad Tecnológica Nacional (U. T. N.)

1983

Muere en Buenos Aires el poeta, novelista y guionista cinematográfico Ulyses Petit de Murat .Junto a Homero Manzi fueron guionistas de las películas “La guerra gaucha” y “Su mejor alumno” entre otras. Había nacido el 28 de enero de 1907

21 de agosto

Día del filatelista.

1946 El Senado de la Nación aprueba el proyecto de ley sobre Derechos Políticos de la mujer que establece luego por Ley Nº 13.010 el voto femenino.

22 de agosto

1960 Se celebra por primera vez el Día del Folklore Argentino en nuestro país, coincide esta fecha con el natalicio de Juan B. Ambrosetti el “Padre de la ciencia folclórica”

1994 – Se sanciona en Santa Fe la Reforma de la Constitución Nacional

23 de agosto

1812 Se iza por primera vez la Bandera Nacional en la Ciudad de Buenos Aires en la torre de la Iglesia de San Nicolás de Bari. Esta iglesia fue demolida para la apertura de la Av. 9 de julio. Allí hoy se encuentra el obelisco.

1878 Se inaugura la Escuela de Artes y Oficios en Villa San Carlos, actual barrio de Almagro en la Capital Federal

24 de agosto

1868 Circula el Primer tranvía a caballo en Buenos Aires.

1880 El presidente Nicolás Avellaneda envía un proyecto de ley al Congreso de la Nación declarando a Buenos Aires, capital de la República Argentina. El 20 de setiembre de ese mismo año, el Congreso sanciona la ley.

1899 Nace Jorge Francisco Isidoro Luis Borges poeta, cuentista y ensayista uno de los más destacados escritores de la literatura del siglo XX. En 1938 comienza a trabajar como oficial 3ª en la biblioteca Miguel Cané a la que renuncia cuando es separado del cargo y nombrado Inspector del mercado de aves de corral. En 1955 recibe el nombramiento de Director de la Biblioteca Nacional cargo que desempeñó durante 18 años. En 1973 es nominado Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Falleció en Ginebra el 14 de junio de 1986.

2012

Día del lector en conmemoración y homenaje al día del nacimiento de Jorge Luis Borges.

1950 Se crea el Ente Nacional de Energía

25 de agosto

Día del peluquero

1648 Muere José de Calasanz, canonizado como San José de Calasanz en 1948 y declarado por Ley Nº 24.978, protector de las escuelas pías primarias y secundarias. Había nacido en 1557.

1928 El Poder Ejecutivo acepta oficialmente la versión del Himno Nacional arreglada por el músico Juan Pedro Esnaola en 1860.

26 de agosto

1914

Nace en Bruselas (Bélgica) Julio Cortázar escritor, traductor e intelectual argentino. Falleció en París el 12 de febrero de 1984.

1959 La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) inaugura el Museo del Escritor

1998 Día Nacional de la Solidaridad. En conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta monja misionera nacida el 26 de agosto de 1910 quien dedicó su vida a los otros.

27 de agosto

Día de la radiodifusión recordando la primera transmisión radiofónica.

1920 Los locos de la azotea como llamaron a Telémaco Susini, Cesar Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica realizan la primera transmisión radiofónica desde la terraza del Teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires.

1941 Fallece Don Manuel Lorenzo Rañó, imprentero, editor. En los fondos de la librería de Francisco Munner en Boedo 837 imprimía la literatura social de la época. Editor de “Los pensadores” al mudarse su imprenta a la Av. Independencia 3531 les facilita a los integrantes del grupo de Boedo este lugar para sus reuniones.

1994 Fallece la actriz, cantante, empresaria y bailarina Beba Bidart su nombre real Eliane Renee Schiami Bidart. Ocupó el sillón Juan Francisco Palermo de la Academia Porteña del Lunfardo. Trabajó en más de 30 películas. Había nacido en el barrio de Almagro en la calle Quito entre Boedo y Colombres el 3 de abril de 1924.

2011 La Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo realiza el 2º Congreso de Historia del barrio en las instalaciones de la Escuela Nº 14

E. 6º “Intendente Alvear” con la participación y concurrencia de distintos historiadores y vecinos del barrio. Fueron presentados 12 trabajos que pueden consultarse en el blog

www. 1y2congresodehistoriadelbarriodeboedo.blogspot.com.ar

28 de agosto

1821 Creación del Archivo General el gobernador de Buenos Aires General Martín Rodríguez crea el Archivo General, que reúne los distintos archivos de Buenos Aires, incluso los del Cabildo, origen del Archivo General de la Nación.

1945 –Aparece el diario Clarín, un día martes en formato tabloide. Su fundador y primer director fue Roberto J Noble.

2004 Fallece el narrador y poeta Isidoro Blaisten a los 71 años, víctima de una afección pulmonar. Había nacido en Concordia (Entre Ríos) el 12 de enero de 1933. Tuvo una librería en la Galería Boedo, al cierre de la misma escribió “Cerrado por melancolía” y “Carroza y Reina” recordando su paso por nuestro barrio.

29 de agosto

1958 Día del abogado el 19 de diciembre de 1958 la Junta de gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, aprobó celebrar el día del abogado en recordación del nacimiento de Juan Bautista Alberdi, ilustre autor intelectual de la Constitución de 1853

Día del árbol instituido por iniciativa de Estanislao S. Zeballos desde el Consejo Nacional de Educación en 1900.

30 de agosto

Santa Rosa de Lima – Patrona de América El Congreso de Tucumán la declaró Patrona de la Independencia argentina.

1857 La locomotora La Porteña hace su viaje inaugural desde la estación Parque hasta La Floresta alcanzando los 15 km por hora, conducida por el ingeniero John Allen y el fogonero Alfonso Carrozzi

Día del Ferrocarril por la inauguración de la línea desde Plaza Lavalle hasta La Floresta. Las locomotoras y los vagones de esta primera línea llegaron de Londres, junto con los maquinistas.

1904 – Comienza la construcción del Palacio de Tribunales frente a Plaza Lavalle. Este nuevo edificio albergará al Poder Judicial , el que hasta 1886 funcionó en el Cabildo porteño.

1902 Nace Leónidas Barletta escritor, periodista, dramaturgo y director teatral. Participó del Grupo de Boedo. Fue fundador y director del periódico cultural Propósitos, fue secretario de redacción de la revista Claridad. En 1930 funda el Teatro del Pueblo siendo su director hasta el 15 de marzo de 1975 en que fallece.

Al cumplirse el centenario de su nacimiento la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo nominó la esquina SO de Av. Boedo y pasaje San Ignacio Leónidas Barletta colocando en el frente del local que ocupa esa esquina una placa fileteada por el Maestro Luis Zorz.

31 de agosto

1905 Se sanciona la Ley 4661 de descanso dominical, impulsada por Alfredo Palacios,

1998

Día de la Fragata Presidente Sarmiento. Por Ley N° 24.966 sancionada el 20 de marzo de 1998, en conmemoración que llegara al país en 1898. Hoy es un museo flotante anclado en Puerto Madero.

(8)