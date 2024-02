<strong>Continúa la desinsectación en la Ciudad contra mosquitos silvestres en espacios verdes</strong>

now playing

Desde diciembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intensifica su plan de desinsectación en parques y plazas para combatir la proliferación de mosquitos silvestres. El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana ha realizado 3.561 operativos hasta el momento, reforzando las intervenciones en espacios verdes de mayor extensión.

En la lucha contra la invasión de mosquitos silvestres, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana ha redoblado esfuerzos desde diciembre, época en la que se registró la última invasión. La estrategia se focaliza en los parques y espacios verdes porteños, con especial atención en aquellos de mayor amplitud. La frecuencia de los operativos varía según la proliferación de los mosquitos, siendo habitualmente mensual, pero en situaciones como la actual, los grandes parques son sometidos a desinsectación de manera semanal o quincenal.

En total, desde diciembre hasta la fecha, se han llevado a cabo 3.561 operativos. Las intervenciones consisten en la aplicación de ULV termonebulizaciones, un procedimiento que se ejecuta de dos formas: en espacios reducidos mediante pulverizadores manuales o eléctricos, y en espacios abiertos a través de una camioneta que esparce el producto. El objetivo principal es combatir la presencia de mosquitos adultos.

En el mes de diciembre, relevamientos demostraron la presencia significativa de larvas de Aedes albifasciatus y mosquitos adultos en varios barrios y localidades del AMBA. A pesar de que la abundancia de esta especie suele ser de corta duración debido a la mortalidad natural, las continuas lluvias generan charcos temporarios, propiciando el desarrollo de nuevas cohortes y perpetuando las altas abundancias.

Es importante destacar que la especie de mosquito responsable de la invasión no es el Aedes Aegypti, transmisor del dengue. Este último mosquito se desarrolla mayormente intra-domiciliariamente y no suele encontrarse en parques o plazas de la Ciudad. Por lo tanto, los procedimientos de desinsectación en curso buscan mitigar la proliferación del mosquito silvestre y no afectan al Aedes Aegypti, que encuentra su hábitat en ambientes domésticos.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa con determinación su plan de desinsectación, llevando a cabo 3.561 operativos desde diciembre para combatir la invasión de mosquitos silvestres en parques y espacios verdes. Aunque la proliferación de Aedes albifasciatus no representa una amenaza para la transmisión del dengue, se destaca la importancia de la eliminación de reservorios de agua en domicilios como medida preventiva más efectiva. En este sentido, el compromiso del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana persiste en mantener los espacios verdes de la ciudad libres de mosquitos indeseados.

