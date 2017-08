Reconocimiento para el investigador Hernán Santiago Vizzari

now playing

Merecida distinción para un estudioso acerca del valor histórico, patrimonial, cultural de los cementerios, en particular el de la Chacarita.

El Periódico “Nuevo Ciclo” lo entrevistó para su edición de Noviembre de 2015 http://www.nuevociclo.com.ar/la-vida-despues-de-la-vida/, brindándole desde la tapa y desarrollo interior, un espacio para comentar los aspectos más salientes de su actividad. A continuación, algunos tramos del reportaje a Hernán, nombrado este año, “Personalidad destacada de la Cultura”, por la Legislatura Porteña.

NC: El oficio y la tarea periodística no dejan de sorprenderme, sobre todo, cuando tomamos conocimiento de tus investigaciones basadas en el valor patrimonial, histórico y cultural de los cementerios. ¿Cómo nació en vos el interés y hasta diría la pasión por el tema?

HSV: Ya desde chico frecuentaba el barrio de Chacarita. Solíamos andar en bicicleta por todos lados, inclusive dentro del cementerio para cortar camino. En el transcurso del paseo, mientras mis amigos apuraban el pedaleo, yo me quedaba mirando las esculturas, bóvedas, ángeles y el paisaje en general. Sinceramente me resultaba familiar y ameno. Con el paso del tiempo, con más lectura e información, observé que el cementerio no tenía ningún lugar físico o virtual donde se centralizara su historia y su valor patrimonial.

NC: En la actualidad, los velatorios suelen ser breves y cada vez se registran menos entierros, ¿qué comentario podes realizar al respecto?

HSV: Tal cual, pero va más allá de las personas que cambiaron en parte su mirada con respecto a la muerte. Existen numerosas empresas de sepelios que se encargaron de no difundir y mantener las costumbres funerarias. No basta con destacar que “desde 1910” o “desde hace 100 años acompañando”… Dejaron de valorar lo que hicieron sus antecesores. En países hermanos tienen vigencia muchas de las costumbres dentro del marco de la estructura de los velatorios, en cuanto a la ornamentación y visitas al cementerio.

NC: También dirigís el Museo Funerario Virtual…

HSV: Es el primer y único Museo Funerario Virtual de habla hispana. Podrán encontrar cantidad de material histórico, antiguas fotografías, postales, medallas, esquelas y mucho más sobre el Patrimonio Funerario. Todo el material que van a ver en el sitio lo voy eligiendo y adquiriendo en ferias, sitios de compra-venta. Recibí varias donaciones de colaboradores con el Museo. El sitio rescata y valoriza la Historia y Costumbres funerarias de Buenos Aires, Provincias Argentinas y del mundo.

www.museofunerario.com.ar

www.cementeriochacarita.com.ar

