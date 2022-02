Radio por Streaming: La potencia de un medio que se proyecta al futuro

La tecnología, afortunadamente, sigue avanzando como una herramienta poderosa, creativa, de alto impacto y funcionalidad, simplificadora de la vida. Atributos poderosos que aplicados a los medios de comunicación, puntualmente a la Radio, son capaces de crear y consolidar la evolución de uno de los grandes y queridos medios, masivos y populares por excelencia.

Si bien la “Radio por Streaming” a nivel global cuenta con una dilatada performance-, en nuestro país a partir de la pandemia y de las medidas restrictivas para enfrentar la emergencia, se vivió como una especie de despegue digno de observar y tener en cuenta.

Para conocer un poco más sobre este auténtico fenómeno integrador de notable proyección, consultamos a Omar Antonio Suárez, profesor universitario, operador de sonido, productor de radio y televisión, con más de treinta y cinco años de trayectoria en diferentes medios de comunicación de nuestro país.

NC: Para comenzar, y agradeciéndote desde ya la posibilidad de la entrevista, me gustaría que describas, de manera sencilla, ¿qué es una Radio por Streaming?

OAS: Se trata de la transmisión de audio-sonido- a través de internet, que permite a las personas que se conecten a la web escuchar esos envíos desde cualquier lugar del mundo. La característica principal del Streaming es que todo lo que se emite está aconteciendo en ese momento. Es decir que está “en vivo”, a diferencia de otros formatos como los “Podcasts”-muy populares en la actualidad-, que son grabados previamente, pero que también se los puede escuchar “on demand”, conectándose a la red de redes.

NC: ¿Cuándo y cómo surgió este proyecto?

OAS: Las primeras transmisiones de radio por Streaming, arrancaron en 1993 y ya en 1995 salió al aire desde California-USA-, la primera radio por internet dedicada a transmitir música todo el día. Inicialmente, esto era muy complicado, dado que la mayoría de los potenciales usuarios no contaban con una conexión a internet con la suficiente velocidad para que la recepción de la Radio por Streaming se estableciera de manera fluida y sin cortes. Por ejemplo, las conexiones se hacían mediante la línea telefónica convencional a través de un modem, que además de ser muy engorroso el proceso era muy lento. Hoy en día ya no es un inconveniente, dado que cualquier conexión a internet, hasta la de los celulares, cuenta con una velocidad de transferencia de datos mil veces mayor que aquella que te mencionaba, por lo que cualquier persona que se conecte a internet está en condiciones de recibir estas transmisiones.

En mi caso particular, estoy trabajando como docente e investigador en la Universidad Nacional de Quilmes-UNQ-, y con los alumnos de las carreras de Comunicación Social, Composición con Medios Electroacústicos, Música y Tecnología y Licenciatura en Artes Digitales, llevamos adelante un proyecto que arrancó en 2010: una Radio por Streaming con Fines Didácticos. Una iniciativa donde la totalidad de los contenidos que se emiten por http://radio.unq.edu.ar, son producidos por los alumnos que cursan las materias de Radio. A su vez asesoro técnicamente a varias radios que se pueden escuchar por internet.

NC: ¿De qué manera el vecino-tal vez no tan relacionado con el mundo digital-puede conectarse y disfrutar de una emisora por Streaming, a través de unos pocos pasos, con acceso libre y gratuito?

OAS: Existen emisoras de radio que producen sus programas únicamente por internet, y otras que emiten tradicionalmente por aire-ya sea AM o FM-, y que a la vez, le pueden sumar la transmisión por Streaming, como para ampliar la audiencia, con alcance internacional.

En realidad, es muy sencillo poder encontrar emisoras de radio en internet. ¿Si sabemos el nombre? Se ingresa a algún buscador por medio del navegador web, y así se podrá acceder al enlace que permitirá entrar a la página de la emisora y desde allí, ¡escucharla en vivo!

Y como la tecnología no se detiene, actualmente se pueden encontrar varios sitios web capaces de reunir a un conjunto de emisoras, como: http://radio.garden. Es una página de internet con una muy buena presentación gráfica, donde se puede ver al planeta tierra y al acercarse a una zona o región, se pueden visualizar y escuchar las emisoras de radio que transmiten por Streaming desde cualquier parte del mundo.

Otra opción, es conectarse por medio de los celulares o de las tablets, a través de algún navegador web, o por medio de aplicaciones como: TuneIn Radio, Simple Radio, myTuner Radio, RadioApp…Se pueden descargar de Apple Store para celulares iPhone con sistema operativo iOS.

Las aplicaciones gratuitas como Radio FM, Radio.es, TuneIn Radio, Accuradio, Radio Garden, entre otras, se descargan en la tienda Play Store para teléfonos con sistema operativo Android.

NC: ¿Cuál es tu mirada sobre la propuesta Radio por Streaming?

OAS: Para algunas personas, se podría decir que de estructura clásica/ortodoxa con relación al concepto de radiodifusión, -ondas de radio viajando por el éter-, cuya denominación en el idioma inglés es “Broadcasting”, las radios por Streaming no entrarían dentro de esta definición.

Pero tampoco podemos ser tan cerrados. A mi modo de ver, todo suma. En el pasado, sólo se conocía la forma de transmisión tradicional de las emisoras de radio, cualquiera fuera el espectro radioeléctrico-AM, FM, onda corta-, pero ahora y gracias a internet, es posible ampliar el panorama, incorporando a la Radio por Streaming una nueva manera de transmisión, que aporta versatilidad, bajo costo y la posibilidad de que casi cualquier ser humano que se lo proponga puede hacer radio.

NC: ¿A tu criterio se podría potenciar aún más?

OAS: Creo que estamos en el auge de una era digital donde la tecnología basada en internet que impacta no sólo a las computadoras, sino también a las tablets y los celulares, nos permite amplificar y potenciar la oferta acerca de lo que podemos escuchar.

Ya no se trata únicamente de la transmisión de radio tradicional-emisora de radio de AM o FM- la que predomina, sino que se abre un abanico interesante de opciones que permite captar otro tipo de público-en general más joven-, que de otra forma, tal vez no escucharían. Para que estas Radios por Streaming se popularicen es sólo una cuestión de tiempo…Aunque para que esto ocurra, en realidad, deberíamos disponer de una mayor accesibilidad a las conexiones Wi-Fi gratuitas y públicas, para que cualquier persona de Ushuaia a La Quiaca las pueda utilizar.

NC: ¿Por qué crees que, por ahora, pareciera que no logra un acceso masivo?

OAS: Como ocurre en otras situaciones de la vida, resulta inevitable cierta resistencia a los cambios. Escuchar Radio por Streaming es una modificación importante en relación a lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos radio de forma tradicional a través de un aparato receptor. La gente necesita un tiempo para acostumbrarse, por otra parte y en ciertos casos, no ven la necesidad de hacerlo. Sin duda que los jóvenes se adaptan rápidamente.

Por supuesto que, a las personas de avanzada edad, les resulta más dificultoso por la falta de manejo en cuanto a las herramientas informáticas, aunque en los últimos años, he podido comprobar cómo los adultos mayores manejan muy bien los celulares y las computadoras, cómo realizan videoconferencias, buscan información, hacen trámites bancarios, ¡y también escuchan Radio por Streaming!

Omar A. Suárez en Primera Persona

– A lo largo de mi carrera profesional en radio, he trabajado como operador técnico de sonido, productor y coordinador en varias radios y programas, donde conocí y trabajé con infinidad de personas reconocidas de los medios de comunicación.

-Actualmente desarrollo mi actividad en Radio del Plata-desde el año 1984-, donde produzco y opero el programa “Te escucho” conducido por Luisa Delfino, entre otros.

-Desde 1990, soy docente del área de Radio de la Licenciatura en Comunicación Social y la Licenciatura en Composición con Medios Electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes, donde también participo en proyectos de investigación y dirijo otros de extensión universitaria, a partir de los cuales se brindan talleres de radio gratuitos, abiertos a la comunidad.

-A partir de 1998, me desempeño como Director Académico de la Empresa de comunicación “JF Oral Communication”.

Desde el 2002, me dedico a la docencia de la materia “Taller de Oratoria”, en la carrera de Abogacía de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES.

He participado en infinidad de Congresos y Seminarios relacionados con la Radio, la Comunicación y los Derechos Humanos.

“Si decides hacer sólo las cosas que sabes que van a funcionar, dejarás un montón de oportunidades encima de la mesa” Jeff Bezos.

“La conectividad es un derecho humano” Mark Zuckerberg.

Nancy E. Castellanos