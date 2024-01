<strong>Medidas para celebrar año nuevo de forma segura y responsable en la Ciudad</strong>

now playing

Ante la proximidad de los festejos por Año Nuevo, la Ciudad brinda una serie de recomendaciones para que la celebración se realice de forma responsable.

En este sentido, se destaca la importancia de evitar el consumo de alcohol al volante. “Si tomás alcohol, no manejes. El alcohol al volante aumenta el riesgo de accidentes”, señalan las autoridades. Asimismo, se advierte sobre los efectos del alcohol en el equilibrio, el cálculo de distancias y el campo visual, así como su capacidad para generar fatiga y sueño.

“El alcohol es una sustancia psicoactiva y un depresor del sistema nervioso central”, explican. Los riesgos varían según la cantidad, frecuencia y tipo de bebida consumida, así como las características individuales. Se subraya que métodos como tomar café o hacer ejercicio no reducen la concentración de alcohol en la sangre. En caso de emergencia, se recuerda que la línea 911 de la Policía de la Ciudad está disponible las 24 horas.

En la misma línea, se hace hincapié en la responsabilidad hacia aquellos que han bebido en exceso. “No dejarlo/a solo/a, evitar la pérdida de conciencia y darle agua son medidas clave”, indican. Además, se proporcionan pautas para ayudar a una persona con síntomas de intoxicación, resaltando la importancia de mantenerla vigilada hasta su recuperación.

Otro punto crucial es la recomendación de no utilizar pirotecnia. “La Ciudad recomienda no utilizar pirotecnia debido a los riesgos de accidentes que siempre conllevan”, alertan. Los efectos térmicos y cinéticos pueden resultar en incendios, quemaduras y mutilaciones, con consecuencias físicas y psicológicas. Se destaca especialmente la prohibición para los niños de comprar o usar pirotecnia.

En caso de optar por la pirotecnia autorizada, se insta a verificar la etiqueta correspondiente y a seguir medidas de seguridad, como su manipulación en lugares abiertos y lejos de edificios. Se subraya la importancia de no guardarla en los bolsillos, no arrojarla contra superficies rígidas y apagarla adecuadamente si no explota.

Asimismo, se brindan recomendaciones para cuidar a los animales durante los festejos, dada su sensibilidad auditiva. Se sugiere aislarlos en lugares frescos y utilizar tapones en los oídos, evitando el uso de tranquilizantes sin prescripción veterinaria.

En cuanto a la apertura de bebidas, se aconseja cubrir el corcho al destaparlas y evitar agitar las espumantes. “Recordar que sacar corchos inadecuadamente puede producir ceguera”, alertan las autoridades. Se proporcionan direcciones de hospitales oftalmológicos para casos de emergencia.

Finalmente, se informa que el domingo 31 de diciembre no habrá recolección de residuos, solicitando a los vecinos que no saquen la basura para evitar acumulaciones en los contenedores. Las recomendaciones incluyen respetar el espacio de los contenedores, no arrojar residuos inapropiados y taparlos adecuadamente.

En definitiva, la Ciudad enfatiza la importancia de celebrar el Año Nuevo de manera segura y responsable, priorizando la prevención de accidentes y la salud de todos los habitantes.

