<strong>La primera semana de julio marca un récord como la más cálida de la historia global</strong>

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) informa que la primera semana de julio ha registrado temperaturas récord en todo el mundo, consolidándose como la más cálida jamás registrada. El aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático han contribuido a intensificar los fenómenos de calor extremo, especialmente en Europa. Estos datos alarmantes reflejan la urgente necesidad de abordar la crisis climática.

La OMM, entidad especializada de las Naciones Unidas (ONU), ha anunciado que la primera semana de julio ha establecido un nuevo récord como la más cálida jamás registrada en el planeta. Según los datos preliminares, la temperatura media mundial alcanzó un promedio de 17,08º C el jueves 6 de julio, superando así todos los registros anteriores.

En un comunicado, la OMM afirmó: “El mundo acaba de experimentar la semana más cálida registrada hasta ahora, según datos preliminares”. Aunque no se proporcionaron cifras específicas en el texto, el observatorio europeo del clima Copernicus informó a la agencia de noticias AFP que el martes 3 de julio se registró una temperatura media de 16,88º C, superando el récord anterior de 16,80º C establecido en agosto de 2016.

Este récord fue nuevamente superado el jueves 6 de julio, con una temperatura media de 17,08º C, y se mantuvieron cifras muy similares (provisionales) el miércoles y viernes, con diferencias de solo 0,02º C y 0,01º C respectivamente. Estos datos evidencian la persistencia de condiciones climáticas extremas y preocupantes.

El mes de junio también estableció un récord como el más caluroso registrado desde que se llevan registros oficiales. La combinación del cambio climático y el impacto inicial del fenómeno meteorológico El Niño contribuyeron a que la temperatura media global en junio alcanzara los 16,51º C, según los datos recopilados por el observatorio europeo Copernicus. Estas cifras confirman la tendencia al calentamiento global y la necesidad urgente de abordar sus causas y consecuencias.

Las temperaturas récord se han observado tanto en superficies marítimas como en tierra firme, lo que plantea una grave amenaza para los ecosistemas y el medio ambiente en su conjunto. La OMM ha advertido repetidamente sobre el aumento de la intensidad, duración y frecuencia de los episodios de calor extremo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en Europa, una región que se calienta de manera más acelerada.

La crisis climática continúa siendo una preocupación apremiante que exige acciones concretas y urgentes por parte de la comunidad global. Los datos alarmantes sobre las altas temperaturas registradas en la primera semana de julio son una llamada de atención sobre la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la sostenibilidad y adoptar medidas para mitigar los impactos del cambio climático. La preservación de nuestro planeta y la protección de futuras generaciones dependen de nuestra capacidad para enfrentar este desafío global.–

(169)