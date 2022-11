<a><strong>C</strong></a><strong>omienza a digitalizarse 75 obras del Malba para la plataforma “Arte y Cultura” de Google</strong>

De las 600 obras que tiene la colección del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires fueron seleccionadas 75 para digitalizar para la plataforma Art&Culture de Google. La captura se realiza con una cámara robótica llegada desde California que toma imágenes en altísima resolución y permite ver detalles imperceptibles a simple vista.

Incluidas las más destacadas, como “Manifestación” de Antonio Berni, “Abaporú” de Tarsila do Amaral y los dos autorretratos de Frida Kahlo, son parte de las 75 obras que están siendo digitalizados por estos días a través de Art Camera, una cámara robótica llegada desde California, que captura imágenes de altísima resolución y permite ver detalles imperceptibles a simple vista.

Es parte del acuerdo realizado con la plataforma Google Arts and Culture que incluirá estas piezas en su galería on line, junto al patrimonio de 2.000 museos de 80 países del mundo.



Este proceso de captura viaja por el mundo de museo en museo y crea imágenes digitales de millones de píxeles, un proceso que arrancó hace poquitos días con “Vallombrosa” del artista argentino Emilio Pettoruti y que llevará en total un mes de trabajo. En 2023, en fecha a confirmar, la digitalización de este conjunto estará disponible on line en la plataforma.



Por su parte, Fernando Bruno, coordinador de Proyectos Digitales del museo, durante una visita de prensa al proceso de digitalización, indicó: “Se eligieron las obras que son más representativas del espíritu de la colección pero que además tenían cierta complejidad para que tenga sentido ampliarlas y verlas en detalle. Los highlights están, como Frida Kahlo, Tarsila do Amaral, Cándido Portinari, Jorge de la Vega, Diego Rivera, Joaquín Torres García, Miguel Covarrubias, Antonio Berni”.

Este proceso incluye la cámara robótica -similar a las lentas que se utilizan en las canchas de fútbol- la iluminación y la computadora donde se suben las imágenes, viajó especialmente desde Estados Unidos hasta el museo de la avenida Figueroa Alcorta, mientras que cinco expertos de Argentina fueron entrenados en su uso para completar la tarea. Luego, las imágenes vuelven a viajar y se reconstruyen, se editan, en lo que sería la nube de Google.



En tanto, Soledad Alvarez Campos, coordinadora de Comunicación del Malba sobre la captura de la emblemática pieza que demandó 45 minutos y un total de 866 fotografías, dijo:

“Armamos un set en el depósito del museo, en el subsuelo, donde colocamos todas las obras seleccionadas para realizar esta tarea. Ya completamos el proceso de 22 obras. Y algunas por el tamaño no se pueden trasladar, como “Manifestación” de Berni, que es tan grande que lo estamos realizando aquí en sala”.

En este proceso hay ciertas restricciones, por ejemplo, si una obra es menor a 25 por 30 centímetros, entonces la cámara no llega a registrarla. Y desde luego, cuánto más grande el tamaño de la obra, más tiempo demora el proceso.

Por último, Sabrina Valls, responsable de comunicación de Google Arts & Culture en Argentina, explicó: “Las personas de todo el mundo podrán disfrutar de la riqueza cultural y artística de la Argentina de forma online y gratuita. Para lograrlo, estamos utilizando nuestra Art Camera que permite descubrir cada centímetro de las obras, incluso accediendo a detalles que son demasiado pequeños para identificar con el ojo humano”.

