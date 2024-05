<strong>BAFICI 2024: Argentina y Brasil comparten el Gran Premio de la competencia oficial</strong>

now playing

En una edición histórica del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, dos películas, una argentina y otra brasileña, comparten el máximo galardón en la Competencia Internacional. “A paixão segundo GH”, dirigida por Luiz Fernando Carvalho, y “El placer es mío”, obra de Sacha Amaral, se alzaron con el premio mayor en una muestra de excelencia cinematográfica que cautivó al público y a los críticos por igual.

Ambas cintas se destacan por su originalidad y profundidad narrativa. “A paixão segundo GH” es una adaptación de la obra de Clarice Lispector, que sumerge al espectador en la crisis existencial de una escultora carioca, mientras que “El placer es mío” narra la historia de un dealer que se sumerge en el mundo de las citas en línea con consecuencias inesperadas. Este empate refleja la diversidad y calidad del cine independiente presente en el festival.

Asimismo, otras obras notables recibieron reconocimientos por parte del jurado. “Riddle of Fire”, del estadounidense Weston Razooli, fue galardonada como el mejor largometraje internacional, mientras que el mejor cortometraje fue para “The Ghosts You Draw on My Back”, del serbio Nikola Stojanović. La directora ucraniana-canadiense Oksana Karpovych recibió el premio a la mejor dirección por su conmovedor documental “Intercepted”, que ofrece una mirada íntima a la vida de soldados rusos y ucranianos en tiempos de conflicto.

En la competencia nacional, “Vrutos” de Miguel Bou se destacó como el mejor filme argentino, consolidando el talento emergente en la escena cinematográfica del país. Este reconocimiento resalta el compromiso del BAFICI con el cine nacional y su papel como plataforma para impulsar nuevas voces en la industria.

Por su parte, el cierre temporal del INCAA y la incertidumbre sobre el futuro del cine Gaumont fueron desafíos adicionales para el festival este año. Javier Porta Fouz, director del Bafici, expresó su preocupación por el panorama del cine argentino, subrayando la importancia de mantener vivos los espacios culturales como el Gaumont.

En conclusión, la 25ª edición del BAFICI no solo celebró la excelencia cinematográfica, sino que también enfrentó los desafíos de un entorno adverso para el cine argentino. Sin embargo, logró destacarse como un evento esencial en el calendario cultural de Buenos Aires, consolidando su posición como una ventana al mundo del cine independiente.

Lista completa de ganadores:

– Competencia Oficial Internacional:

– Gran Premio: “A paixão segundo GH” y “El placer es mío”

– Mejor largometraje: “Riddle of Fire”

– Mejor cortometraje: “The Ghosts You Draw on My Back”

– Mejor dirección: Oksana Karpovych por “Intercepted”

– Premio especial del jurado: “L’Homme d’argile”

– Mejor actuación: Maria Fernanda Cândido por “A paixão segundo GH”

– Premio estímulo al cine argentino: “La pasión”

– Competencia Oficial Argentina:

– Gran premio: “Vrutos”

– Mejor largometraje: “El cambio de guardia”

– Mejor cortometraje: “Cuando todo arde”

– Mejor dirección: Miguel Bou por “Vrutos”

– Premio especial del jurado: “La bolsita de agua caliente”

– Mejor actuación: Javier Orán y Lautaro Bettoni por “Los amantes astronautas”

– Competencia Vanguardia y Género:

– Gran premio: “Wander to Wonder”

– Mejor largometraje: “That They May Face the Rising Sun”

– Mejor cortometraje: “Mamántula”

– Mejor dirección: Pat Collins por “That They May Face the Rising Sun”

– Premio especial del jurado: “Henry Fonda for President”

– Mejor Actuación: Lola Amores por “La mujer salvaje”

– Premio Estímulo al Cine Argentino: “¡Homofobia!”

– Mención Especial a la Actuación: Elena Topalidou por “Highway of a Broken Heart”

