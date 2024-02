<strong>Agenda musical de shows internacionales y nacionales en febrero en la Ciudad</strong>

now playing

Febrero promete ser un mes colmado de música con destacados recitales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde artistas internacionales como Disclosure y Slash hasta íconos nacionales como Divididos. Sin embargo, un revés afecta la agenda: la cancelación del esperado show de Morrissey por motivos de salud.

En el arranque de este mes musical, la banda argentina 1915 compartirá escenario con las españolas Arde Bogotá y Shinova el jueves 8 de febrero en Niceto Club, ubicado en Niceto Vega 5510, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Arde Bogotá presentará su último álbum ”Cobwoys de la A3”, mientras que Shinova anticipa su próximo trabajo ”El Presente” con los sencillos ”Alas” y ”Berlín”. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

El viernes 9 de febrero marca una fecha destacada con la presencia tanto del dúo de DJ’s Disclosure como del guitarrista de Guns n’ Roses, Slash. Disclosure, conformado por los hermanos Guy y Howard Lawrence, regresa después de 8 años al país para presentar su cuarto disco ”Alchemy” en el C Complejo Art Media. Las entradas se encuentran en venta por Passline, y el evento es exclusivo para mayores de 18 años. Por otro lado, Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators ofrecerá su espectáculo en el Movistar Arena como parte de la gira ”The River is Rising”, con entradas disponibles en el sitio web del Movistar Arena desde 22 mil pesos.

La figura francoespañola Manu Chao protagonizará tres presentaciones acústicas en Argentina los días 15, 21 y 24 de febrero en Buenos Aires, Córdoba y Rosario, respectivamente. Con una fecha adicional en Buenos Aires el 18 de febrero en el Estadio Obras Sanitarias, las entradas están disponibles en Coolco (Buenos Aires) y Ticketek (Córdoba y Rosario).

David Bisbal, el reconocido cantante español, se presentará el 19 de febrero en el Movistar Arena con su última producción discográfica en la gira ”Me Siento Vivo”. Las entradas pueden adquirirse en la página web del recinto, con precios a partir de los 50 mil pesos.

Finalmente, la emblemática banda de rock alternativo Divididos liderada por Ricardo Mollo cerrará el mes con dos noches en el Estadio Obras Sanitarias el 23 y 24 de febrero. Después de su participación en el Cosquín Rock, los fanáticos tienen la oportunidad de asegurar sus entradas a través de Coolco, con precios desde los 20 mil pesos.

Sin embargo, la cancelación del esperado show de Morrissey debido a problemas de salud del artista ha dejado a los fanáticos con un sabor agridulce. En este sentido, Morrissey, exlíder de The Smiths, debía presentarse el 17 de febrero en el Movistar Arena; no obstante, la productora Move informó que, por motivos de salud del artista, el esperado concierto no se llevará a cabo.

Febrero se presenta como un mes inigualable para los amantes de la música en Argentina, con una variada oferta de shows internacionales y nacionales. A pesar de la decepción por la cancelación del esperado recital de Morrissey, la escena musical se ve potenciada con la presencia de artistas de renombre como Disclosure, Slash, Manu Chao y Divididos, prometiendo emociones fuertes y experiencias inolvidables para los asistentes.

